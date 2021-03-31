Онлайн-образование сменило ориентиры

Образовательную платформу Coursera оценили почти в $4,5 млрд в ходе IPO. Сама компания привлекла полмиллиарда, разместив на Нью-Йоркской бирже 12% акций. Coursera нужны деньги на исследования, маркетинг и зарплату сотрудникам. Компания, как и весь сектор онлайн-образования, стала одним из бенефициаров пандемии. Ее выручка в прошлом году выросла на 60% — почти до $300 млн. Тем не менее пока компания остается убыточной.

И после IPO Coursera едва ли ждет легкая жизнь — в будущем ее могут потеснить конкуренты, полагает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Массовым открытым онлайн-системам образования наподобие Coursera пришлось менять бизнес-модель. Сначала был расчет на то, чтобы отправить в прошлое традиционные университеты. Потом оказалось, что ниша, которую занимают проекты, подобные Coursera, — это дополнительное образование, фактически повышение квалификации — очень конкурентная область для среднего и малого бизнеса.

И в Штатах Coursera будет одной из немногих звезд на этом рынке. Но это не значит, что у нее нет сопоставимых конкурентов (это и Udacity, и Class Central, FutureLearn) и они тоже не станут публичными компаниями. Что касается России, то наш рынок онлайн-образования устроен иначе. У нас есть крупные IT-экосистемы наподобие “Яндекса”, Mail.ru Group, “Сбера”. Велика вероятность, что наши образовательные онлайн-проекты до фондового рынка найдут свое место где-то там».

Российский рынок онлайн-образования также резко улучшил результаты на фоне пандемии. По разным оценкам, за прошлый год сектор вырос на 30-35%. И рост продолжится в этом году, считает соинвестор, управляющий партнер онлайн-школы обучения Skyeng Александр Ларьяновский. Его компания тоже собирается на IPO, и размещение Coursera только увеличивает это желание. «Трудно по-настоящему ускорить IPO, потому что ты должен соответствовать огромному количеству критериев. Но в целом это, конечно, подстегивает интерес, и видно, что это сейчас действительно мейнстрим.

Но, к сожалению, российский рынок так устроен, что это, наверное, один из немногих, фактически единственный способ получить ликвидность на рынке.

У нас достаточно мало стратегов, Mail.ru Group — единственный, кто что-то покупает. Поэтому очень хочется побыстрее встать в эту очередь, но о том, получится или нет, говорить пока рано. Вообще никакого оттока не видно. Те темпы роста, которые мы набрали, только ускоряются. Пандемия пробила этот защитный барьер, что не существует ничего, кроме традиционных парт и досок. Мы видим наплыв и в детском, и во взрослом сегменте онлайн-образования. До пандемии родители приводили детей, чтобы получить оценки, а взрослые приходили поучиться, чтобы отдать дань уважения себе. В карантин запросы поменялись, родители встревожились, что школа недостаточно хорошо учит. Они стали приходить с желанием, чтобы ребенка научили всему, чего он не знает, но должен знать в этом возрасте. А люди постарше приходят, либо чтобы сохранить рабочие места, либо чтобы получить дополнительные навыки и иметь варианты в случае увольнения. Вектор поменялся очень сильно»,— отмечает Ларьяновский.

Впрочем, сами по себе онлайн-курсы едва ли станут серьезным драйвером карьерного роста, отмечает владелец и президент компании TWIGA Communication Group Александр Оганджанян. По его мнению, наличие сертификатов интернет-платформ увеличивает вероятность получить работу лишь при выборе из двух равных кандидатов: «Безусловно, вопрос образования для нас очень важный, но гораздо большее значение имеет все-таки опыт, персональные достижения во время работы — эта часть гораздо важнее для нас с точки зрения приема человека на работу.

Люди, у которых есть сертификаты Coursera, безусловно, приходят, это добавляет плюсы, но не является решающим фактором.

При прочих равных мы обратим внимание, что человек еще и получил дополнительное образование, он нашел в себе силу воли, а может быть, даже и средства для того, чтобы оплатить дополнительное образование, что человек к чему-то стремится — это очень круто. Мне кажется, любой опытный HR-специалист понимает как набирать персонал. Если мы видим, что человек недостаточно квалифицирован, хоть он нам 500 дипломов покажет, мы отсеем его и начнем рассматривать другие кандидатуры».

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Для акций Coursera старт вторичных торгов на Нью-Йоркской бирже складывается удачно. От оценки $33 на IPO стоимость бумаг повышалась до $40.

Сергей Гусев