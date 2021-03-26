Репетиция отменяется

Снижение интенсивности путешествий и падение доходов на фоне пандемии COVID-19 снизили интерес россиян к услугам частных репетиторов по иностранным языкам, свидетельствуют данные сервисов онлайн-объявлений. Хотя сами участники рынка уверены, что речь идет о перераспределении спроса: учащие английский мигрируют от частных преподавателей на профильные платформы, а интересующиеся другими языками активно возвращаются в офлайн или ищут более приемлемые по бюджету альтернативы в социальных сетях.

Спрос россиян на изучение испанского, немецкого, французского и других языков с помощью репетиторов в январе—марте этого года сократился на 51% относительно аналогичного периода 2019 года. Такие данные приводит YouDo. Падение интереса к занятиям английским платформа оценивает в 56%. Представитель YouDo Ольга Чернявская связывает эту динамику с сокращением числа туристических поездок и падением реальных доходов россиян.

Данные «Авито» косвенно подтверждают эту тенденцию. Там говорят, что иностранные языки показали наименьший рост спроса из всех дисциплин в категории «Обучение, курсы». Пользовательский интерес к ним в январе—марте увеличился на 20%, в то время как предложение — на 31%. В других разделах динамика обратная: спрос на занятия спортом и танцами вырос на 89%, а предложение — на 52%, показатели для рисования и рукоделия — 30% и 25% соответственно.

В сервисе Profi.ru заметили перераспределение интереса изучающих иностранный язык.

Пользователи стали меньше обращаться к репетиторам по испанскому, итальянскому, французскому, сербскому и румынскому языкам.

Интерес, например, к азербайджанскому языку вырос в 2,5 раза, а турецкий хотят учить на 26% больше пользователей. Если первое может объясняться наличием в Москве большой национальной диаспоры, то второй пример укладывается в концепцию изучения языка для путешествий: Турция остается одним из немногих доступных зарубежных направлений.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что снижение спроса на «дополнительные» иностранные языки вызвано сокращением зарубежных стажировок и поездок. Спрос на изучение английского, по ее словам, стабилен, но происходит заметное его перераспределение. «От частных репетиторов люди переходят на специализированные платформы»,— говорит госпожа Абанкина. По мнению эксперта, это связано с тем, что на них работают молодые преподаватели, которым оказалось легче вписаться в онлайн-формат.

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский отмечает, что за первый квартал года число пользователей специализированных на английском платформ выросло на 15%, в основном за счет перераспределения потока. По его словам, число россиян, которые хотят изучать английский, в целом никак не меняется: это по-прежнему в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. «Они активно путешествуют и видят в этом практический смысл, в то время как для жителей регионов выгода от изучения языка продолжает оставаться неочевидной»,— рассуждает он. Господин Ларьяновский добавляет, что рынок других языков в любом случае кратно меньше, чем английского.

Гендиректор Casa di Lingua Екатерина Колпакова говорит, что «для души» большим спросом у россиян пользуются итальянский и испанский. Эксперт не замечает снижения числа учеников, но поясняет, что их поведения меняется — люди активно возвращаются в офлайн.

«О том, можно ли заниматься очно, задают большую часть вопросов»,— замечает госпожа Колпакова.

Сейчас на долю онлайн-классов, по ее оценкам, приходится 40% от всех занятий, хотя еще осенью этот показатель достигал 80%. У репетиторов, которые продолжают работать онлайн, есть и другие сложности. Преподаватель итальянского Анастасия Шорина говорит, что спрос перераспределяется в пользу групповых онлайн-занятий и курсов в социальных сетях с ограниченным личным контактом. «Этот вариант дешевле, но его эффективность ниже»,— указывает она.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков