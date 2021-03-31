Facebook изменит правила модерации для пользователей

В среду, 31 марта, Facebook объявила сразу о нескольких изменениях в соцсети. Теперь пользователи смогут более адресно модерировать комментарии к своим постам — они смогут сами выбрать, кто может комментировать тот или иной пост: все пользователи, только друзья или выбранные автором поста конкретные пользователи и страницы. Как отмечают в соцсети, это должно помочь пользователям контролировать, с кем они хотят обсудить ту или иную тему, и ограничивать нежелательные для них коммуникации.

Среди других нововведений, объявленных Facebook сегодня,— упрощение возможности выбрать хронологический, а не алгоритмический показ ленты новостей. Такая возможность была и раньше, но для перехода на хронологическую выдачу пользователям приходилось идти в настройки, теперь же такая вкладка будет находиться непосредственно рядом с лентой новостей. Сходным образом пользователям теперь будет проще выбрать вариант выдачи, при котором сначала им будут показывать профили и страницы, добавленные в «Избранное», а затем все остальные.

Яна Рождественская