Всемирный банк рассекретил долги

Россия не будет пересматривать политику кредитования других стран — так в Кремле прокомментировали доклад Всемирного банка, согласно которому почти 30 развивающихся стран задолжали Москве около $23 млрд. По данным Всемирного банка, Россия заняла пятое место в списке крупнейших кредиторов для развивающихся стран. По этому показателю в лидерах оказались Китай, Япония, Германия и Франция.

Самым крупным заемщиком у России оказалась Белоруссия. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Минск, по данным Всемирного банка, оказался самым крупным должником Москвы. На конец 2019 года Белоруссия накопила займов более чем на $8 млрд. В список стран, которые должны Москве более $1 млрд, вошли Венесуэла, Индия, Вьетнам, Йемен и Бангладеш. Кроме того, в 2019 году перед Россией появился долг у Египта почти на $500 тыс. Другие африканские страны — Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания — задолжали России $973 млн. При этом некоторые долги перед Россией, как отмечают во Всемирном банке, заморожены на одной и той же отметке уже много лет. Например, Афганистан с 2009 года должен $849 млн, Камбоджа с 2007-го задолжала $458 млн, а Сирия с 2011 года — $525 млн.

Как подчеркивают во Всемирном банке, некоторые долги развивающихся стран перед Россией тянутся еще с начала 90-х годов прошлого века. Выдача кредитов другим странам — это обычная практика, которую Москва будет продолжать, заявил, отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты, какие-то средства — это обычная мировая практика, которая является неотъемлемой частью честного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому она будет продолжаться.

Существует определенные правила по обслуживанию долга, которые регулируют ситуацию в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны. Эта практика — неотъемлемая часть сотрудничества и взаимодействия».

При этом Москва периодически и вовсе обнуляет собственные займы. Например, в 2014 году она простила $30 млрд Кубе, а в 2019-м Владимир Путин объявил о списании $20 млрд странам Африки. Но как такие займы отражаются на российской экономике? На эти вопросы ответил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Мы обеспечиваем эти страны условно бесплатным или низкопроцентным финансированием, чтобы получить какие-то политические выгоды. Но вопрос не в том, что Россия таким образом только покупает себе политическую лояльность. Сюда еще входят, скорее всего, некие кредиты, которые дают возможность странам участвовать с нами в экспортно-импортных операциях. Например, в Белоруссии строилась атомная электростанция — была информация, что именно на нее был выделен государственный экспортный кредит.

Но это может рассматриваться не как займ, а как одна из форм госрасходов на внутренние цели. Этот кредит во многом был потрачен на закупку уже российского оборудования, которое “Росатом” и сделал для того, чтобы строить атомную электростанцию в Белоруссии.

Что касается ситуации с невозвратами, то, конечно, это неприятно, но в принципе с учетом того, что для России эта сумма в рамках всего объема доступных ей ресурсов системы госфинансов не очень большая, нет ничего критичного.

Конечно, звучат разные взгляды относительно того, что можно было бы эти деньги потратить более эффективно внутри страны. Но в этом и состоит коллизия международной политики, что в такие момент тоже необходимо инвестировать для нормального существования в общеэкономической глобальной системе».

В конце прошлого года Россия и Белоруссия подписали соглашение, по которому Москва предоставит Минску дополнительный кредит на $1 млрд. Министр финансов Антон Силуанов тогда подчеркивал, что еще $500 млн Белоруссия получит из Евразийского фонда стабилизации и развития. В Кремле же поясняли, что часть кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов.

Владимир Расулов