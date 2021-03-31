Акции Башкирской содовой компании вернутся Башкирии

Президент России Владимир Путин попросил правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Башкирии и 11,7% плюс 1 акцию — в доверительное управление структурам, подконтрольным республике.

«Собственно говоря, это то, что и было у Башкирии»,— отметил Владимир Путин на совещании с членами кабмина. По его словам, по поводу передачи акций в доверительное управление были договоренности с руководством республики.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии постановил истребовать 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) Башкирской содовой компании «из чужого незаконного владения» АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом "Башкирская химия"» и передать их Росимуществу. В марте решение суда первой инстанции устояло в апелляции.

До решения о национализации у республиканского Регионального фонда было 38,3% акций БСК. Контрольный пакет предприятия в размере 57,18% принадлежал «Башкирской химии», подконтрольной Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову.

Как суд передал в собственность Росимущества акции Башкирской содовой компании — в публикации “Ъ”.

Дарья Кучеренко, Уфа