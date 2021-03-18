ГУП «ТЭК СПб» реконструирует в Выборгском районе теплосеть, проложенную в 1964 году

ГУП «ТЭК СПб» реконструирует 765 метров магистральной теплосети на участке от улицы Карбышева до улицы Политехнической. Последний раз капремонт сети почти полувековой давности проводился 16 лет назад.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Трубы теплосети заменят на новые, чей срок службы составит 30 лет. Отмечается, что реконструируемая сеть отвечает за теплоснабжение 82 зданий, в том числе 55 многоквартирных домов, в которых суммарно живет около 30000 человек. В настоящий момент часть работ завершена, абоненты частично переключены.

Полностью завершить реконструкцию планируется к октябрь 2024 года, однако предприятие заявляет об опережении графика.

Ранее ГУП «ТЭК СПб» поделился планами ремонта теплосетей Петербурга на текущий год.