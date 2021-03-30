Путин призвал следить за долей детей мигрантов в школах

Президент России Владимир Путин считает, что число детей мигрантов в российских школах должно позволять им адаптироваться к культуре и языку. По его мнению, нельзя допускать, чтобы местные жители забирали детей из школ из-за большой доли мигрантов.

«В некоторых европейских странах, да и в Штатах тоже, повторяю, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Сейчас не буду останавливаться на причинах — я думаю, что каждому взрослому человеку они понятны... Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода»,— сказал господин Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям, которое прошло в дистанционном формате. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Президент отметил, что у него «нет готовых рецептов» по этому вопросу. Он призвал пристально наблюдать за этой проблемой, особенно в крупных городах-миллионниках и «в отдельных национальных республиках». «Cовершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей»,— сказал господин Путин. По его мнению, это принесет пользу этим детям и «не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений».

Ранее МВД России разработало законопроект, предусматривающий введение двух электронных реестров: для иностранных граждан и для их работодателей. Регистрация в реестре будет обязательной для найма мигрантов.

О том, какие еще нововведения в отрасли предлагает МВД,— в материале “Ъ” «Запалечных дел мастер».