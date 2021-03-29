«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи на финансовом рынке? Куда инвесторам можно вложить миллион и более рублей? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с аналитиком компании General Invest Дмитрием Резетовым.

Олег Богданов: Что интересного можно предложить инвесторам?

Дмитрий Резетов: Я хотел бы обратить внимание на акции технологического гиганта Sony. Чем она привлекательна в данный момент? Во-первых, у компании широкая географическая и продуктовая диверсификация выручки. Именно разнообразие этих двух параметров позволяет компании быть финансово устойчивой и относительно стабильной во время рецессии, чему также помогает низкая долговая нагрузка. Скорректированный чистый долг к EBITDA у компании отрицательный. Во-вторых, по порядку, но точно не по значимости, это приход нового генерального директора. С его помощью маржинальность по EBITDA выросла больше чем в два раза, а маржинальность чистой прибыли — с отрицательной до 7,5 в 2020 году и продолжает расти. В-третьих, сейчас на широком рынке достаточно сложно найти привлекательную компанию с точками роста без финансовых проблем и не завышенными мультипликаторами, что очень важно. В-четвертых, нельзя не отметить релиз новой игровой консоли Playstation 5, которая продается гораздо лучше, чем Xbox во всех основных регионах. На горизонте 12 месяцев видим целевую цену на уровне $145, что представляет около 37% апсайд.

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