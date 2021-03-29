Пермский аэропорт перешел на летнее расписание

Международный аэропорт Пермь с 28 марта перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 30 октября этого года. Как сообщает пресс-служба Большого Савино, в течение семи месяцев рейсы в Прикамье и обратно будут осуществлять 15 авиакомпаний по 22 внутренним и пяти международным направлениям.

Основу регулярной полетной программы составляют рейсы в Москву. Суммарно на этом направлении будут совершать до девяти рейсов в день авиакомпании Nordwind Airlines, «Аэрофлот» и «Победа». Лоукостер «Победа» продолжит также ежедневно выполнять рейсы в аэропорт Внуково. Перелеты до Домодедово будут осуществлять S7 Airlines и Red Wings.

В Санкт-Петербург будут летать «Россия», «Победа» и Smartavia.

В летнем расписании продолжится выполнение регулярных рейсов в Волгоград, Казань, Новый Уренгой и Усинск («ЮВТ Аэро»), Краснодар, Нижний Новгород, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону («Азимут»), Сургут, Тюмень и Уфу (UТair), Новосибирск (S7 Airlines), Калининград (Nordwind Airlines), Самару и Новый Уренгой («ИрАэро»).

На Черноморское побережье будут осуществляться полеты по четырем маршрутам: Сочи (Royal Flight, «Победа»), Симферополь («Уральские авиалинии», Nordwind Airlines), Геленджик (Utair) и Анапа (пока не появились в расписании).

Международная регулярная программа на сегодняшний день представлена тремя странами: Турцией, Арменией и Киргизией. Авиакомпания Nordwind Airlines в начале марта начала полеты в киргизские города Бишкек и Ош, которые продолжатся в рамках летнего расписания. В апреле перевозчик начнет выполнять рейсы в Ереван и Стамбул. «Победа» с июня запускает полетную программу в Анталью.

В международной чартерной программе летнего сезона на данный момент запланированы прямые перелеты в Анталью. Их будут выполнять авиакомпании Red Wings, Nordwind Airlines, Royal Flight, Azur Air и «Россия».

В Большом Савино обратили внимание, что в течение сезона в расписании возможны изменения.