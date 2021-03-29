ВЭБ.РФ осветил темный уголь

ВЭБ.РФ в своей отчетности впервые сообщил о наличии выручки от продажи угля — в 2020 году она снизилась на 36,7%, до 49,7 млрд руб. Госкорпорация не называет производителя, однако единственным угольным активом у нее в собственности остается «Сибуглемет». В 2020 году акционеры Evraz, который долго управлял этим бизнесом, отказались выкупать «Сибуглемет» у ВЭБ.РФ. Сейчас аналитики оценивают компанию в $1–1,5 млрд.

Госкорпорация ВЭБ.РФ впервые в годовой отчетности по МСФО раскрыла выручку от продажи угольной продукции. В 2020 году она составила 49,7 млрд руб. против 78,5 млрд руб. в 2019 году. Себестоимость угля снизилась с 41,4 млрд руб. до 34,3 млрд руб. Единственный угольный актив госкорпорации — «Сибуглемет», который ВЭБ.РФ давно и безуспешно пытается продать. В ВЭБ.РФ и «Сибуглемете» не предоставили комментариев.

Добывающие активы «Сибуглемета», одного из крупнейших производителей коксующегося угля в России, расположены в Кемеровской области. В холдинг входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» общей мощностью переработки 12 млн тонн угля. Большая часть активов принадлежит ВЭБ.РФ напрямую, остальные находятся в залоге. «Сибуглемет» не раскрывает финансовых показателей по всему холдингу. Компания «Междуречье» в 2019 году снизила чистую прибыль на 3%, до 9,8 млрд руб., выручка упала на 32%, до 26,9 млрд руб.

C 2015 года «Сибуглеметом» управлял Evraz. Предполагалось, что акционеры Evraz в итоге выкупят угольную компанию за 4 млрд руб. и возьмут на себя обслуживание $3,5 млрд долга перед ВЭБ.РФ. Однако в мае 2020 года стало известно, что Evraz отказался от покупки, сочтя условия непривлекательными, а затем и от управления «Сибуглеметом» из-за падения цен на уголь.

После этого ВЭБ.РФ перестал классифицировать «Сибуглемет» как актив на продажу, следовало из отчетности за девять месяцев 2020 года. Новым гендиректором «Сибуглемета» в ноябре 2020 года назначен бывший премьер Белоруссии Андрей Кобяков. Госкорпорация ставит перед ним задачу увеличить стоимость актива и найти профильного инвестора. Согласно стратегии «Сибуглемета», добыча должна расти на 3,5% в год.

Выручка «Сибуглемета», исходя из отчетности ВЭБ.РФ, могла упасть на 36,7% в 2020 году — это несколько хуже, чем у крупнейших компаний отрасли, хотя все они пострадали от низких цен на уголь. Так, выручка угольного сегмента Evraz в 2020 году снизилась на 26,3%, до $1,49 млрд, EBITDA — на 52,6%, до $400 млн. «Мечел» сократил выручку по договорам с внешними покупателями на 15%, до 70,8 млрд руб., EBITDA добывающего сегмента упала на 34%, до 26,2 млрд руб. Выручка ресурсного дивизиона «Северстали» сократилась на 15,9%, до $1,8 млрд, EBITDA — на 23,2%, до $958 млн.

Объем добычи «Сибуглемета» был уменьшен, очевидно, ввиду нецелесообразности реализации продукции на фоне низких цен, полагает Максим Худалов из АКРА, что отразилось на выручке. Если в 2019 году добыча составила 12,4 млн тонн, то оценки производства в 2020 году не превышают 10 млн тонн. «Оценить "Сибуглемет" сейчас сложно. Цены на уголь на мировом рынке увеличились, а если компания сумеет попасть на китайский рынок, то рентабельность продаж превысит 40–50%. Тем не менее с учетом характеристик угля я бы оценивал компанию на уровне $10–15 с тонны по EBITDA. При таких предпосылках можно оценить в $1–1,5 млрд»,— говорит Максим Худалов. Он отмечает, что устойчивое улучшение конъюнктуры на рынке угля позволит рассчитывать на оценку в 2–2,5 раза выше, однако пока такие прогнозы выглядят преждевременными.

Евгений Зайнуллин