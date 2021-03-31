Зарплаты и уровень жизни во Франции перед Франко-прусской войной 1870–1871 годов

Эрве Манелье в книге «Paris imperial: La vie quotidienne sous le Second Empire» приводит следующие цифры. Зарплата 73% мужчин из рабочих кварталов, то есть подавляющего большинства парижан, составляла от 3,25 до 6 франков в день. У 22% работников она была еще ниже, и лишь у 5% выше — до 20 франков в день. Работавшие женщины получали в среднем 2 франка в день.
Почти во всех отраслях, за исключением связанных с продуктами питания, существовал мертвый сезон — время, когда всех работников отправляли в неоплачиваемый отпуск.
На большинстве предприятий продолжительность рабочего дня составляла 12 часов (с двухчасовым перерывом на обед).
Оклады мелких служащих были примерно на одном уровне с заработками рабочих.
Минимальные расходы на еду составляли 1 франк в день, на оплату жилья — минимум 75 сантимов в день (1 франк = 100 сантимов).