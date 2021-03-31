«Геркулес» Коммуны

Руководство парижского монетного двора покинуло место службы после провозглашения Коммуны. Член Коммуны представитель 1-го Интернационала Зефирен Камелина организовал производство новых денег. Дизайн серебряной монеты достоинством 5 франков с изображением Геркулеса и аллегорических фигур Свободы и Равенства был разработан знаменитым гравером Огюстеном Дюпре в 1794 году — во время Французской революции. Чеканка продолжалась до провозглашения Наполеона Бонапарта императором в 1804 году, затем была ненадолго возобновлена во время революции 1848 года. «Геркулес» времен Коммуны не успел поступить в обращение. В 1951 году во Франции вновь начали чеканиться «Геркулесы». В настоящее время коллекционерам доступны серебряные монеты номиналом €10 и €100 и золотые — номиналом €1000 и €5000 с символами Парижской коммуны.