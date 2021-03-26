Стиль жизни

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, в чем преимущества «умного дома» AFI Park «Воронцовский».

Smart-городов в России еще нет, но уже появляются частицы прекрасного будущего. В 2023-м можно будет заселяться в по-настоящему «умный дом» AFI Park «Воронцовский». Владелец квартиры в нем сможет не только, например, просматривать трансляцию придомовых камер, оплачивать счета, но и контролировать расходы, заказывать пропуска гостям. Система видеонаблюдения будет распознавать его по лицу, а его автомобиль — по номеру, пропуска для входа на территорию остаются в прошлом. Это новый уровень безопасности. «Умный дом», например, позволяет смотреть через приложение камеры детской площадки, оптимизирует тревожную связь. Такой дом, конечно, мечта и арендаторов, и арендодателей. Показания счетчиков снимаются автоматически, квитанции появляются сразу в личном кабинете пользователя, там же их можно и оплатить. А еще дом способен решить вопросы курьерской доставки. У вас есть электронная ячейка и вам достаточно сообщить курьеру ее код. Ждать и согласовывать время больше не нужно. Общаться с управляющей компанией, вызывать мастера или переписываться с соседями можно в удобном приложении. Удивительно, что в этом доме будущего можно будет жить уже через пару лет.

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Фото: AFI Development

В Москве тяжело выделить самый известный парк, но можно сказать другое: в нашей столице есть спрятанные жемчужины — например, Воронцовский парк с каскадом прудов, вокруг которого расположились районы из числа самых престижных в Москве. Воронцово — это старинная усадьба, известна она еще с XVI века. Сегодня площадь парка больше 40 гектаров, а кроме прудов тут и отреставрированные старинные здания, и итальянский и китайский сады, и приятные аллеи для прогулок. При этом парк очень уютный, там не бывает толп. Поэтому всегда можно найти место почитать книгу в тишине иди позаниматься йогой на траве. Уже совсем скоро можно будет жить в доме с выходом в парк. Заселиться в AFI Park «Воронцовский» можно будет уже в 2023 году. И это не просто дом у парка, это «умный дом», что вообще в Москве редкость, а кроме того, интересный архитектурный проект, идеально вписанный в окружающее пространство.

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Фото: AFI Development

Хоть в России и нет городов вокруг университетов, но есть районы, проникнутые духом знаменитых вузов. Между МГИМО и МГУ и рядом с немецким культурным центром — Гете-Институтом — находится район вокруг Воронцовского парка. Излюбленное место жизни профессуры и отдыха студентов. Родителям, которые думают о том, чтобы найти идеальную жилплощадь для своих детей повезло. Теперь можно купить квартиру от 40 кв. м в «умном» доме AFI Park «Воронцовский».

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Фото: AFI Development

К сожалению, в реальной московской жилой застройке о гармонии новостроек с окружающим миром думают нечасто. А вот архитектурное бюро ADM architects Андрей Романов, проектируя новый жилой комплекс AFI Park «Воронцовский», об этом подумал. Возможно, сказалось и то, что район Романову не чужой — здесь жили его родственники, и место он хорошо знает. Для длинного и узкого участка у Воронцовского парка бюро предложило концепцию двух башен и зданий низкой этажности между ними. Чтобы жилой двор был комфортным, придумали извивающийся бульвар. Форма зданий, будто бы растущих, увеличивающихся кверху, — это отсылка к парку, растениям, живой природе. Вообще в зданиях нового комплекса, сдадут который в 2023 году, чувствуется динамика. Эти дома вообще для динамичной жизни. Романов уверен, что архитектура должна отвечать требованиям жизни здесь и сейчас, чтобы быть современной.

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Фото: AFI Development

Выбрать свой образ жизни, окружение, которое ты хочешь — это тоже может стать началом традиции. Такую позицию заняли девелоперы: AFI Park «Воронцовский» — новый комплекс, строящийся в Юго-Западном округе — это не только квадратные метры, окна в пол или свой выход в романтичный тенистый парк, но и проект «умного дома». «Умная» в нем и «начинка» — все для решения любых бытовых вопросов, спокойствия и безопасности в один клик, и архитектура — дом вписан в окружающую среду, в современную жизнь. Даже приобретая первую квартиру, тут хочется думать о будущем, о том, как будешь жить в этом интеллигентом районе долгие годы, заниматься йогой в парке или играть с детьми на площадке. Хотелось бы, чтобы и сам дом стал началом новой традиции — умных решений для умных людей.

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