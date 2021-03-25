К строителям пришли по контрактам

В Санкт-Петербурге прошли обыски в Строительно-монтажном тресте №1 — петербургском филиале дочернего предприятия АО «Российские железные дороги» (РЖД). Следственные действия по делу об особо крупном мошенничестве могут быть связаны с исполнением двух контрактов на общую сумму почти 1,5 млрд руб., где около 60 млн руб., по данным правоохранителей, были выведены на счета компаний-однодневок. Среди крупных контрактов дочернего предприятия РЖД, в котором проходили обыски, были реконструкция путей для запуска «Сапсанов» и некоторые объекты для Олимпиады в Сочи в 2014 году.

С полудня в офисе Строительно-монтажного треста №1 в Санкт-Петербурге проходят обыски. Как пояснили “Ъ” в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, проведение следственных действий связано с уголовным делом, возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), отказавшись от подробностей. По предварительной информации, возбуждение уголовного дела может быть связано с двумя крупными контрактами, заключенными почти шесть лет назад между АО «Российские железные дороги» и его дочерней организацией «РЖДстрой» в лице ее петербургского филиала «Строительно-монтажный трест №1».

По данным «Фонтанки», первый контракт на 960 млн руб. касался строительства второго главного пути участка Выборг—Пихтовая с электрификацией, а второй — на 460 млн руб.— был связан с реконструкцией станции Ермилово в Ленобласти. Отметим, что ни «СПАРК-Интерфакс», ни сайт госзакупок данных о тендерах на 960 млн и 460 млн руб. по этим объектам не содержат.

Возбуждение уголовного дела связано с работой субподрядчика «РЖДстроя» ООО «Сфера-Строй». Согласно данным сайта госзакупок, эта компания часто работала с РЖД. Она выполняла строительно-монтажные работы на участке Выборг—Пихтовая стоимостью 58 млн руб., строила второй главный путь с электрификацией этого же участка за 28 млн руб., реконструировала парк «Б» станции Выборг за 100 млн руб. За строительно-монтажные работы на станции Ермилово ООО «Сфера-Строй» получило чуть более 26 млн руб.

Следствие предполагает, что компания не выполняла необходимого объема работ и в итоге вывела около 60 млн руб. на счета фирм-однодневок.

Строительно-монтажный трест №1 — это петербургский филиал АО «РЖДстрой», являющегося дочерним предприятием АО «Российские железные дороги». Выручка «РЖДстроя» за 2019 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 110 млрд руб., чистая прибыль — 197,1 млн руб. Начиная с 2015 года портфель его заказов постепенно сокращался (с 698,2 млрд руб. до 711 млн руб. в 2019 году). Долгое время «РЖДстрой» возглавлял Олег Тони, совмещая работу с должностью вице-президента РЖД. В целом «РЖДстрой» имеет большой объем заказов и отвечает за строительство железных дорог по всей стране. Среди завершенных проектов компании можно увидеть комплексную реконструкцию участка Мга—Гатчина—Веймарн—Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, а также реконструкцию и развитие Малого кольца Московской железной дороги.

Марина Царева, Яна Войцеховская, Санкт-Петербург