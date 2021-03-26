Губернатор Ямала поделился «чумовым капиталом»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов первым из глав регионов «тюменской матрешки» представил ежегодный доклад о положении дел в регионе. Традиционный формат отчета перед депутатами он сменил на выступление в мультимедийной студии. Во время доклада губернатор назвал приоритетами в 2021 году строительство больниц, дорог и жилья, объявил Год талантов, а также пообещал многодетным семьям из коренных народов Севера выдать «чумовой капитал».



С ежегодным докладом о состоянии дел в регионе губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил в четверг, 25 марта. Вместо традиционного выступления с трибуны перед депутатами регионального парламента он представил доклад с визуальным сопровождением в мультимедийной студии.

Самый большой блок в своем выступлении господин Артюхов посвятил сфере здравоохранения. «Состояние инфекционных больниц в последнее время было не в фокусе. Мы занимались медициной для самых маленьких — перинатальными центрами и детскими больницами. Реконструкция “инфекции” стояла в плане, но через несколько лет,— признался губернатор. — На пике пандемии COVID-19 в Новом Уренгое больных отправляли в больницы других городов. В связи с этим по проекту Минобороны РФ с учетом ямальских условий мы за полгода построили больницу на 200 коек с компьютерным томографом, 27 аппаратами ИВЛ и реанимационным блоком».

По словам главы региона, строительство больниц и их оснащение современным оборудованием останется одной из ключевых задач в 2021 году. Так, крупные объекты запланированы в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Тарко-Сале. «В газовой столице региона строим детскую поликлинику с женской консультацией, параллельно работаем над хирургией и радиологией. После их ввода нам не придется перенаправлять онкобольных в другие регионы страны»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

Во время доклада он заявил о том, что с этого года многодетные семьи из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) будут получать «чумовой капитал». «Обычаи таковы, что при рождении первых детей многодетные семьи живут вместе с родителями. По мере увеличения семьи они хотят жить отдельно. Поэтому при рождении третьего ребенка мы будем выдавать “чумовой капитал” — комплект всего необходимого для своего собственного национального жилища»,— пояснил господин Артюхов. По его словам, в комплект будут входить шесты, нюки, доски, печь и нарты. Стоимость комплекта оценивается в 500 тыс. руб. Получить меру поддержки смогут молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни, при рождении третьего ребенка. При этом право на получение регионального материнского капитала объемом 500 тыс. руб. сохранится.

2021 год губернатор объявил Годом талантов. «Создать условия для успеха каждого ребенка важно, но что для этого нужно? Одних точных знаний уже недостаточно, все большее значение приобретает самореализация и творческое начало. Поручаю окружному департаменту культуры разработать программу по развитию школ искусств. В ней необходимо предусмотреть новые направления: графический дизайн, звукозапись, театральное искусство»,— сообщил господин Артюхов.

Напомним, 2020 год на Ямале был объявлен Годом дорог. Задачу — отремонтировать 400 км дорог — власти региона планируют выполнить в течение трех лет. В прошлом году в округе был отремонтирован 61 км автодорог, в этом году объемы увеличены вдвое — до 125 км. «Скоро приступим к строительству Восточной объездной в Новом Уренгое, которая уведет большегрузы из центральных и жилых районов города. Мы уже начали проектирование, ввести объект в эксплуатацию планируется через четыре года»,— сообщил губернатор, подчеркнув, что после открытия одной из главных дорог Надым — Салехард в столице округа снизилась стоимость продуктовой корзины на 14%.

Третьим приоритетом работы в 2021 году Дмитрий Артюхов назвал переселение ямальцев из ветхого и аварийного жилья. «Я поставил цель расселить 1 млн кв.м аварийного жилья. В конце этого года мы должны выйти на уровень 330 тыс. кв.м. Тогда задача будет выполнена на треть»,— отметил губернатор. По его данным, темпы строительства с 2019 года выросли в 1,7 раза — в прошлом году в эксплуатацию было введено 3,2 тыс. квартир. «Мы неплохо поработали со знаковыми объектами — центральные скверы, главные улицы. В этом году стоит задача уходить в жилые районы, чтобы объекты благоустройства появлялись в шаговой доступности»,— подчеркнул господин Артюхов, попросив глав муниципалитетов при благоустройстве особое внимание уделять не только скверам, но и парковкам.

В завершение выступления он затронул тему восстановления биоресурсов, в частности разведение сиговых видов рыб и увеличение популяции стерхов, а также тему развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Во время командировок часто слышу, что человек не создан для жизни на Крайнем Севере, что с Ямала надо уезжать. Я никогда с этим не соглашусь. Наш округ не только газовая кладовая страны, но это наш дом»,— добавил Дмитрий Артюхов.

Анастасия Реутова