«Домострой» получил долгострой

У компании «Домострой» суд по иску прокуратуры отозвал разрешение на строительство 25-этажного здания на северо-западе Челябинска из-за небольшого размера придомовой территории. Проект признан не соответствующим требованиям пожарной безопасности и санитарных норм. Эксперты связывают инцидент с недостатками земельного законодательства и реформами в кадастровом учете.



Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск прокуратуры к администрации Челябинска о признании недействительным разрешения на строительство 25-этажного жилого дома с подземной стоянкой по улице Братьев Кашириных, 102 В, выданное застройщику ООО «Домострой». Судом было установлено, что разрешение на строительство было выдано мэрией неправомерно, с грубыми нарушениями требований закона, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

В ведомстве подчеркивают, что представленная застройщиком проектная документация не отвечала нормативным требованиям: при ее подготовке не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам. Отсутствовали площадки для отдыха, сбора отходов, парковки транспортных средств.

С заявлением о признании недействительным разрешения на строительство первый заместитель прокурора Челябинской области обратился в арбитражный суд еще 29 января 2020 года. Судебные заседания не раз откладывались в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств и привлечения третьих лиц. По итогам предпоследнего заседания правоустанавливающие документы на объект были запрошены у регионального управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Специалист по строительной экспертизе компании «Судебная оценка и экспертиза» Яна Рябова отмечает, что основанием для отзыва разрешения на строительство может служить несоответствие участка виду разрешенного использования земель, отсутствие разделов в проектной документации и правоустанавливающих документов, несоблюдение санитарных правил при проектировании. Также разрешение аннулируется при отказе застройщика от права собственности.

По мнению юриста компании «Филатов и партнеры» Ирины Зайцевой, к проблемам с недостроенными объектами приводят пробелы в земельном и градостроительном законодательстве, а также произошедшие за последние десять лет реформы в кадастровом учете. В итоге трудности могут возникнуть у покупателей, несмотря на принятые в последнее время изменения для защиты приобретателей квартир в строящихся домах.

«Несмотря на введение эскроу-счетов, возникновение проблем у застройщика может привести к затягиванию сроков возврата средств. При выборе жилья стоит обратить внимание на сайт ИФНС, где можно проверить директора и адрес юрлица по ИНН. Стоит насторожиться, если руководитель фигурирует в десятке других компаний. Проверить юрлицо на наличие судебных и исполнительных производств можно на сайтах арбитражного суда и службы судебных приставов»,— считает Ирина Зайцева.

Михаил Бычков