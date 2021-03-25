Печать оставить негде

Росимущество выставило 100% акций новосибирской типографии «Советская Сибирь» (находится под управлением АО «Российские газеты», РГ) на торги за 1,18 млрд руб. В 2017 году государство уже пыталось приватизировать компанию, но аукцион с начальной ценой 890 млн руб. остановили, поручив РГ разработать стратегию развития подконтрольных предприятий. Новый аукцион не предусматривает сохранение профиля типографии, но участники рынка считают, что найти покупателя на актив при такой цене не удастся.

Госпакет из 100% акций новосибирской типографии «Советская Сибирь» («Совсибирь») выставлен на продажу по начальной цене 1,18 млрд руб. «Российский аукционный дом» 28 апреля по поручению Росимущества проведет аукцион по реализации 1 770 054 обыкновенных акций компании номиналом 100 руб. каждая. Прием заявок продлится до 20 апреля, но продавец вправе его продлить, говорится в сообщении торговой площадки. Требования о сохранении профиля предприятия в аукционной документации не содержатся.

Издательство «Советская Сибирь» основано в Новосибирске в 1923 году, находится под управлением АО «Российские газеты». Основное производственное здание компании (площадь около 75 тыс. кв. м) находится в Новосибирске на ул. Немировича-Данченко, еще четыре площадки расположены в Красноярске (1,3 тыс. кв. м), Омске (3 тыс. кв. м), Кемерове (1,5 тыс. кв. м) и Иркутске (1,1 тыс. кв. м). Большая часть помещений используется под производство, остальные сдаются в аренду. В собственности «Совсибири» еще 11 земельных участков общей площадью 88 тыс. кв. м. По данным предприятия, типография занимает около 65–70% рынка печати газет и журналов в Новосибирской области. Численность работников на конец сентября 2020 года, по информации Росимущества, составляла 349 человек. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году АО «Советская Сибирь» получило 1,1 млрд руб. выручки и 96 млн руб. чистой прибыли. В последние несколько лет эти показатели почти не менялись.

Это уже вторая попытка приватизации «Советской Сибири». В 2017 году акции новосибирской типографии были выставлены на торги по начальной цене 890 млн руб., но аукцион по решению Росимущества был остановлен. Как объяснил „Ъ-Сибирь“ исполнительный директор «Совсибири», генеральный директор «Российских газет» Вячеслав Корягин, тогда Федеральное агентство по печати высказало опасение, что типографии после приватизации потеряют профиль, и правительство РФ поручило Роспечати совместно с АО «Российские газеты» подготовить стратегию развития подведомственных предприятий и только тогда проводить их приватизацию. «Такой документ был разработан и в 2018 году представлен в правительство. Он предусматривает внесение акций предприятий, находящихся под управлением АО „Российские газеты“, в уставный капитал управляющей организации под определенную программу развития»,— сказал он. Господин Корягин уточнил, что речь шла о форме приватизации с созданием дочерних структур, при которой контроль за «дочками» все равно остался бы у государства.

Господин Корягин сообщил, что из-за смены руководства и переподчинения многих задействованных в обсуждении структур (Росимущества, Минэкономразвития, Роспечати и др.), а также изменения ведомственной принадлежности всей группы федеральных полиграфических предприятий под управлением РГ (теперь они относятся к Минцифры) решение по разработанному документу принято не было. «По имеющимся у меня данным, в аппарате правительства в настоящий момент обсуждается актуальное предложение министра цифрового развития Максута Шадаева об исключении предприятий, управляемых РГ, из процесса „розничной“ (по отдельности) приватизации и создании на их базе вертикально интегрированной структуры. Решение также пока не принято»,— добавил Вячеслав Корягин.

Он усомнился в том, что на «Советскую Сибирь» найдется покупатель: «Я считаю, что в отрасли сегодня нет инвесторов, которые были бы готовы вложить такие деньги. Как объект недвижимости „Совсибирь“ столько не стоит, потому что находится не в центре Новосибирска, а как бизнес — дороговато». Экономическая ситуация на рынке типографских услуг, по его словам, за последние четыре года ухудшилась, а «Совсибирь» сохраняла стабильную выручку и чистую прибыль благодаря диверсификации: потери на рынке газетной печати компенсировало производство упаковки. При этом полиграфическое производство, по словам господина Корягина, по-прежнему составляет около 90% от выручки.

Генеральный директор АО «Прайм принт Новосибирск» Андрей Шугаров также полагает, что продать типографию по такой цене вряд ли удастся: «Чтобы эту собственность продать, ее нужно разрезать на отдельные лоты, тогда это будет реализуемо. А целиком продать — задача утопическая». Ситуация на рынке типографских услуг, по словам господина Шугарова, с 2017 года существенно ухудшилась: клиентская база просела, многие издания в пандемию «ушли» в интернет. Он полагает, что если на территории «Совсибири» построить жилой микрорайон, «отдача от квадратного метра будет гораздо больше».

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что для жилищного строительства участок на Немировича-Данченко не очень перспективен, и с этой целью приобретать «Совсибирь» никто не будет. Аналитик также обратил внимание на завышенную цену актива и предположил, что «его имело бы смысл продавать не дороже 10 прибылей (960 млн руб.— „Ъ-Сибирь“)».

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отмечает, что большая площадь здания делает вариант его сдачи в аренду более выгодным и понятным, чем дальнейшее развитие печатного бизнеса. «С другой стороны, даже непрофильный инвестор вполне может подойти в качестве покупателя, поскольку это отлаженный бизнес со своей базой заказчиков, оборудованием и штатом профессионалов»,— добавляет он. По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, перспективы развития «Советской Сибири» во многом будут зависеть от готовности нового владельца модернизировать производственные мощности и выбора приоритетной сферы деятельности: «Сейчас стабильным спросом пользуется рекламная продукция, печать учебников, специализированных изданий и т.п.».

По данным Алексея Коренева, в сфере полиграфии в РФ сейчас работает около 20 тыс. компаний, из которых 5 тыс. относятся к классическим типографиям, 2,5 тыс. — цифровые и «гибридные» предприятия, а остальное поделили между собой многочисленные рекламные агентства. Объем рынка, по информации господина Коренева, до пандемии оценивался примерно в $7–7,5 млрд. «Пандемия нанесла ощутимый удар по отрасли: повлияло и снижение объемов производства, выручки и доходов, и резкое сжатие всей сферы услуг»,— говорит эксперт.

Дарья Решетникова