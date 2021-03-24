Участки Кубанского универсального банка в Краснодаре продают за 61,5 млн рублей

Российский аукционный дом, действующий по поручению Агентства по страхованию вкладов, объявил о старте публичных торгов по реализации 18 земельных участков, принадлежащих находящемуся в процессе банкротства Кубанскому универсальному банку. Общая начальная стоимость объектов недвижимости составляет 61,5 млн руб., говорится в сообщении ЕФРСБ.

Каждый земельный участок выставлен на аукцион отдельным лотом. Их средняя стоимость колеблется приблизительно от 2,5 до 4 млн руб. Находятся земли в станице Старокарасунской, относящейся административно к краевому центру. Участки относятся к землям населенных пунктов под строительство среднеэтажных жилых домов, в том числе, со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе этого года на торги были выставлены дебиторская задолженность и имущество Кубанского универсального банка. К реализации было представлено десять лотов общей стоимостью 168 млн руб.

ООО КБ «Кубанский универсальный банк» было создано в 1994 году администрацией Краснодара для реализации городских экономических и социальных программ. Соучредителем КУБа (1% ) наряду с мэрией с 2012 года являлся Объединенный банк промышленных инвестиций.

27 октября 2016 года Банк России отозвал лицензию ООО «КУБ», банк был признан банкротом. По состоянию на ноябрь 2018 года, долг банка перед вкладчиками, имеющими право на компенсацию, превышал 1,2 млрд руб., третью часть этой суммы Агентство по страхованию вкладов выплатило гражданам. Бывшие-топ-менеджеры и сотрудники ООО КБ «Кубанский универсальный банк» были осуждены в декабре 2018 года по ч. 1 ст. 201.УК РФ (мошенничество в предпринимательской сфере).

Дмитрий Михеенко