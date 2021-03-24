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Электромобили Tesla теперь можно приобрести за биткойны

Основатель Tesla Илон Маск объявил в Twitter о новой возможности приобретения электромобилей Tesla за биткойны. Услуга пока доступна только в США, к концу 2021 года планируется расширить географию применения этого метода оплаты.

Для приема платежей Tesla будет использовать внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом. Криптовалюта не будет преобразовываться в обычную, а останется в виде биткойнов.

В феврале 2021 года биткойн стал быстро расти в цене после новостей о том, что Tesla вложила в него $1,5 млрд в 2020 году. Однако после слов Илона Маска о том, что вложения в биткойн — «чуть менее глупая форма ликвидности, чем наличные», стоимость криптовалюты резко снизилась, а господин Маск потерял звание самого богатого человека мира по версии Bloomberg.

О проблемах с электрокарами читайте в материале “Ъ FM” «Автомобили Tesla дали сбой».

Евгений Федуненко


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