Автомобили Tesla дали сбой

Tesla попросили отозвать 160 тыс. машин из-за неисправности дисплеев бортовых компьютеров. Американские власти заявили, что это создает серьезные проблемы с безопасностью, в частности, может отключиться автопилот, камера заднего вида или климат-контроль. По данным Reuters, регулятор получил более 10 тыс. жалоб на неисправности.



У Tesla есть две недели, чтобы ответить на претензии или начать кампанию по отзыву, которая может обойтись в $10 млн, говорит гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Но не исключено, что эти расходы покроет страховка. «В том случае, если будет принято решение, что компания должна заменить цифровое оборудование на почти 160 тыс. автомобилей — возможно, аналогичные требования будут предъявлены и со стороны других стран — то, безусловно, это приведет к серьезным денежным потерям, которые понесет производитель.

Но, скорее всего, такие риски у Tesla застрахованы.

Общепринятой является практика, когда производители автомобилей страхуют определенные непредвиденные риски для того, чтобы они не ложились на плечи производителей, а были урегулированы с помощью внешних финансовых ресурсов.

Даже если предположить, что на каждый автомобиль придется небольшой платеж, то это будет в любом случае измеряться миллионами или десятками миллионов долларов, как минимум. Понятно, что такой объем за очень короткий период времени не сделать. В случае подтверждения решения регулятора, компании нужно будет обеспечить эффективную запись в сервисные центры, предоставить необходимое количество комплектующих, чтобы осуществить замену. Другой момент: если вдруг предположить, что будет принято решение о том, что машины эксплуатировать небезопасно, и они будут, по сути дела, простаивать, тогда у компании есть определенный риск, что владельцы автомобилей подадут иски или выдвинут требования в связи с невозможностью использования своих машин,— говорит Чумаков.

В прошлом году Tesla выпустила рекордное количество автомобилей — полмиллиона. Тем не менее, масштабный отзыв будет ощутимым. Но едва ли он серьезно повлияет на капитализацию компании, считает управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава: «Как владелец автомобиля Tesla могу сказать, что у них экран действительно не самый удобный и качественный. Но инвесторам настолько нравится компания, то визионерское будущее, которое рисует Tesla, что они на это предпочитают закрывать глаза. Кроме того, так давно не было плохих новостей, и акции забрались так высоко, что инвесторы сейчас могут отыграть вниз любую плохую новость.

Если говорить об отзыве, в отличие от того, когда у Tesla загоралось, взрывалось несколько машин, автопилот сбивал человека насмерть, это не то событие, которое может сильно повлиять на котировки.

Но все же это дополнительная мотивация предусмотреть более качественные и более удобные комплектующие в новых моделях».

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Два года назад Tesla отозвала больше 120 тыс. автомобилей. Тогда неисправности нашли в рулевом механизме. Проблема повторилась в прошлом году. В феврале компания бесплатно отремонтировала еще 15 тыс. машин.