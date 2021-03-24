В учебники по обществознанию включен курс семьеведения

В российские учебники по обществознанию включили курс семьеведения, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания»,— сказал господин Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (цитата по «РИА Новости»).

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что обучение семейным ценностям в ближайшем будущем войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций. По ее словам, это необходимо для реализации поправок в Конституцию.

За внедрение семьеведения в школах боролись сразу несколько организаций. Среди них Национальная родительская ассоциация, Фонд апостола Андрея Первозванного и Российская академия образования. Фонд Андрея Первозванного в 2019 году продвигал в том числе учебник, где есть темы «Иерархичность семейных отношений», «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь — дар Божий».

Подробности — в материале «Огонька» «Уроки брака».