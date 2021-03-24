Уральская туркомпания попросила признать себя банкротом из-за долга в 41,6 млн рублей

Екатеринбургская туристическая компания ООО «Санвэй» (центр бронирования, работавший под брендами «Клео Тур», «Тур-Бокс», группа компаний Vista) подала заявление о собственном банкротстве. Как следует из картотеки Свердловского арбитражного суда, долг компании составляет более 41,6 млн руб.

О прекращении своей деятельности из-за пандемии «Санвэй» заявлял летом прошлого года, ссылаясь на проблемы на фоне пандемии. Тогда компания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По оценкам АТОР, ущерб от деятельности компании может составлять 100–200 млн руб., а число пострадавших туристов исчисляться несколькими сотнями.

Отметим, что «Санвей» работала как компания посредник между туроператорами и турагентствами. По данным сервиса Kartoteka.ru, была зарегистрирована в 2018 году. В 2019 году чистый убыток компании составил 169 тыс. руб., выручка от продаж — 26,2 млн руб. Бенефициаром является Ирина Костерова. Ранее она являлась директором и совладельцем компании «Виста 74». В разные годы доли в уставном капитале компании были у Максима Пузанкова и Михаила Мальцева. Господин Пузанков является генеральным директор ГК «Виста» и «Клео Тур». Связаться с ним не удалось.

В прошлом году владельцы 140 екатеринбургских турфирм написали заявления в полицию с требованием проверить компанию «Санвэй» на мошенничество. В полиции вчера не смогли уточнить, чем закончилась проверка.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Турфирмы улетают в банкротство».

Михаил Мананников