Турфирмы улетают в банкротство

Екатеринбургская туристическая компания ООО «Санвэй» (центр бронирования, работавший под брендами «Клео Тур», «Тур-Бокс», группа компаний Vista) подала заявление о собственном банкротстве. Ее долг составляет 41,6 млн руб. Летом прошлого года компания заявила о расторжении всех договоров и субагентских соглашений. Пострадавшие турагенты заявили, что им так и не удалось добиться возврата средств от компании. По данным 2ГИС, за год в Екатеринбурге закрылись более 100 туркомпаний. Эксперты отмечают, что из-за пандемии туристическая отрасль потеряла порядка 80% сотрудников.



О прекращении своей деятельности из-за пандемии уральская компания «Санвэй» (центр бронирования, работавший под брендами «Клео Тур», «Тур-Бокс», группа компаний Vista) сообщила в конце августа прошлого года. Тогда компания закрыла доступ к личным кабинетам агентств и не оплатила большинство забронированных туров, сообщала Ассоциация туроператоров России.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, ущерб может составлять 100–200 млн руб., а число пострадавших туристов исчисляться несколькими сотнями.

«Санвей» работала как компания посредник между туроператорами и турагентствами. По данным сервиса Kartoteka.ru, была зарегистрирована в 2018 году. В 2019 году чистый убыток компании составил 169 тыс. руб., выручка от продаж — 26,2 млн руб. Бенефициаром является Ирина Костерова. Ране она являлась директором и совладельцем компании «Виста 74». В разные годы доли в уставном капитале компании были у Максима Пузанкова и Михаила Мальцева. Господин Пузанков является генеральным директор ГК «Виста» и «Клео Тур».

Согласно данным картотеки Свердловского арбитражного суда, 23 марта компания «Санвэй» подала заявление о собственном банкротстве. Сумма исковых требований составляет более 41,6 млн руб. Дозвониться до представителя компаний Максима Пузанкова не удалось.

Ранее портал Е1.ru сообщал, что владельцы 140 екатеринбургских турфирм написали заявления в полицию с требованием проверить компанию «Санвэй» на мошенничество. По данным ассоциации туроператоров, большинство туров (до 70%) у «Клео Тур» были не оплачены. Речь идет о бронированиях в крупных туроператорских компаниях.

Как рассказал “Ъ-Урал” один из директоров пострадавшей турфирмы, они намерены идти в суд. «Наш убыток около 670 тыс. руб. Из своих личных средств отдали уже более 400 тыс. руб., с кем-то мы договорились о выплатах в рассрочку, с кем-то из туристов пойдем в суд — оплатим им услуги адвокатов»,— сообщил он, уточнив, что иски будут поданы к туроператору, а тот, в свою очередь, должен самостоятельно взыскивать денежные средства со своего контрагента. По его словам в Telegram, существует чат, состоящий из пострадавших компаний из разных регионов. По данным собеседника, он насчитывает более 700 человек. Часть из них после этой ситуации закрылась.

Как подсчитали эксперты сервиса 2ГИС, за пандемийный год количество турагентств в Екатеринбурге заметно сократилось. Так, в феврале 2020 года в городе насчитывалось 730 компаний, а в феврале 2021 года уже 606.

«Однозначно турагентств стало меньше, к тому же не все турагентства вообще обновляют 2ГИС, они могут там быть на картах, но фактически не вести свою деятельность»,— считает директор компании «Слетать.ру» Екатерина Аникина. По ее словам, на количестве продаж эта ситуация сказалась не очень заметно, так как люди в связи с пандемией и отсутствием большинства вылетов стали путешествовать намного реже. «Количество продаж в феврале — марте 2021 у нас сравнимо с количеством продаж в феврале — марте 2020 года, пока еще не было коронавируса»,— добавила госпожа Аникина.

Как отметил руководитель Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев, во время пандемии турсфера потеряла около 80% сотрудников, хотя банкротств было не так много. «Турфирмы не заявляли о своем банкротстве, они просто прекратили деятельность, выехали из офисов либо в офисы меньшей площади и менее престижные. В статистике они никак не фигурировали, но де-факто это было, по сути, банкротство. Участники рынка пострадали, были лишены дохода, об этом, к сожалению, мало кто говорит, но таких было до 80%»,— рассказал господин Мальцев.

Мария Игнатова, Михаил Мананников