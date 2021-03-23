Выдача автокредитов в Удмуртии за февраль выросла на 1,5%

За февраль 2021 года в Удмуртии выдали 1,11 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Это на 1,5% больше, чем в феврале 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России этот показатель вырос на 5,3% —с 68,9 тыс. ед. до 72,6 тыс. ед.

Больше всего автокредитов в феврале 2021 года выдали в Москве (6,01 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,6 тыс.), Московской области (4,37 тыс.), Татарстане (3,39 тыс.), Краснодарском крае (2,94 тыс.). Наибольший рост выдачи по сравнению февралем 2020 года отметили в Калужской (на 20,5%), Воронежской (на 19,9%), Новосибирской (на 19,4%), Нижегородской (на 15,1%) и Омской (на 13,5%) областях. В некоторых регионах показатель снизился, в том числе в Кемеровской (на 35,8%) и Самарской (на 8,8% областях, Башкортостане (на 6,3%), Пермском крае (на 4,1%) и Татарстане (на 1,2%).

«Начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов. Достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили. Стоит отметить, что росту выдачи также способствовал сохраняющийся интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями персонального кредитного рейтинга»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что по данным «Автостата» общее число купленных новых легковых машин в Удмуртии за февраль 2021 года составило 1,36 тыс. ед. Это на 4,8% меньше, чем в феврале 2020 года. В целом по стране объем рынка новых автомобилей за указанный месяц вырос на 1,3% — со 110,1 тыс. ед. до 111,5 тыс.