Госдума приняла в первом чтении проект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. Документ, который внесло на рассмотрение правительство, опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект вносит дополнительный пункт в закон «О связи»: «Услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».

Перечень социально значимых сайтов опубликован в приложении Минкомсвязи (.pdf). На данный момент бесплатный доступ к ним осуществляется в рамках экспериментального проекта «Доступный интернет».

Напомним, в марте Минцифры поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по предоставлению компенсаций операторам связи на исполнение законопроекта о «доступном интернете». Министерство попросило Госдуму доработать законопроект в этой части, хотя еще в прошлом году выступало против идеи. Сейчас операторы в рамках эксперимента дают абонентам бесплатный доступ к 371 сайту, что, по оценке РСПП, потребует от них в будущем 110 млрд руб. ежегодно.

Подробности — в материале “Ъ” «Отступный интернет».