Отступный интернет

Минцифры поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по предоставлению компенсаций операторам связи на исполнение законопроекта о «доступном интернете». Министерство попросило Госдуму доработать законопроект в этой части, хотя еще в прошлом году выступало против идеи. Сейчас операторы в рамках эксперимента дают абонентам бесплатный доступ к 371 сайту, что, по оценке РСПП, потребует от них в будущем 110 млрд руб. ежегодно. По мнению экспертов, власти могут поддержать бизнес через прямое субсидирование или введение повышенного коэффициента на налоговые вычеты с инвестпроектов.

“Ъ” узнал, что Минцифры поддержало поправки к законопроекту о «доступном интернете», разработанные комиссией по связи и IT РСПП (в нее входят, в частности, представители «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и Tele2). Министерство попросило АП рекомендовать Госдуме учесть предложения комиссии при корректировке законопроекта, следует из письма (есть у “Ъ”), которое замглавы ведомства Олег Иванов 3 марта направил в профильное управление администрации. Его начальник Татьяна Матвеева отказалась от комментариев. Профильный чиновник подтвердил “Ъ” отправку письма.

Законопроект о «доступном интернете», внесенный в Госдуму в декабре 2020 года, предполагает, что операторы связи должны бесплатно предоставлять гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Правила формирования списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство.

РСПП предлагал дополнить законопроект определением социально значимых сайтов и отнести к ним исключительно порталы государственных и муниципальных услуг, госорганов и сайты некоммерческих организаций (см. “Ъ” от 24 февраля). Также союз настаивал на введении государственных компенсаций расходов операторам на обеспечение бесплатного доступа. Потери каждого оператора от такой услуги ежегодно будут составлять 110 млрд руб., оценивали ранее в РСПП.

Минцифры ведет работу над проектом, в том числе по вопросу компенсации затрат операторов, сообщили “Ъ” в ведомстве. При этом еще в марте 2020 года глава министерства Максут Шадаев заявлял, что выступает против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет». Глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн также ранее заявлял “Ъ”, что не поддерживает введение компенсаций.

Эксперимент по реализации проекта «Доступный интернет» Минцифры начало в апреле 2020 года по поручению президента. В нем сейчас участвуют провайдеры домашнего интернета «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона»), «Вымпелком», а также виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2. В рамках эксперимента абоненты могут получить бесплатный доступ к 371 сайту и сервису (включая соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазинов), если у них закончились деньги на счете.

Операторы считают перечень избыточным. Включение в него коммерческих площадок противоречит изначальной идее проекта, считают в «МегаФоне». Социальные сети и видеосервисы не несут такой же значимости, как медицинские, образовательные и государственные ресурсы, отмечают в компании. В «Вымпелкоме» уверены, что у операторов нет экономической возможности давать массовый бесплатный доступ при текущем уровне цен на связь. Tele2 поддерживает предложение закрепить компенсации операторам на исполнение проекта законодательно, сообщили в компании. С этим согласны также МТС и «ЭР-Телеком». В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

С юридической точки зрения возможны только два механизма компенсации для операторов, говорит аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Это может быть или прямое субсидирование, или введение повышенного коэффициента на налоговые вычеты с инвестиционной деятельности»,— объясняет он. При этом, очевидно, что в прямых субсидиях операторы не очень заинтересованы, поскольку их выделение сопряжено с бюрократической волокитой и чаще всего задерживается, отмечает эксперт.

Анастасия Гаврилюк, Дмитрий Шестоперов