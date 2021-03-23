На Дону таможенники изъяли у мужчины незадекларированные автомобильные запчасти

Сотрудники МАПП Гуково Ростовской таможни пресекли вывоз незадекларированных запчастей для автомобилей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сообщает пресс-служба, в багажнике автомобиля Renault Trafic гражданина Украины таможенники обнаружили 140 запчастей для грузовых и легковых машин, всего 28 наименований. Водитель рассказал, что купил запчасти на рынке в Ростове. Некоторую часть товаров он планировал оставить себе, так как занимается ремонтом машин. Другую часть товаров он вез знакомым и родственникам. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Наталья Шинкарева