23 марта, вторник
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На Дону таможенники изъяли у мужчины незадекларированные автомобильные запчасти

Сотрудники МАПП Гуково Ростовской таможни пресекли вывоз незадекларированных запчастей для автомобилей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сообщает пресс-служба, в багажнике автомобиля Renault Trafic гражданина Украины таможенники обнаружили 140 запчастей для грузовых и легковых машин, всего 28 наименований. Водитель рассказал, что купил запчасти на рынке в Ростове. Некоторую часть товаров он планировал оставить себе, так как занимается ремонтом машин. Другую часть товаров он вез знакомым и родственникам. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Наталья Шинкарева


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