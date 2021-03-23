Парад Победы в Перми в этом году пройдет на другой площадке

Парад Победы 9 мая в Перми будет проходить на ул. Ленина. Об этом сообщил источник, близкий к городским властям. Традиционная площадка проведения мероприятия — Октябрьская площадь — в это время будет закрыта на реконструкцию. По словам собеседника в мэрии, обсуждалась также возможность провести парад на ул. Сибирской, однако от этого варианта было решено отказаться.

Напомним, в 2020 году Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Перми были отменены из-за угрозы COVID-19. Вместо них 9 мая прошли онлайн-мероприятия, посвященные Дню Победы.

В этом году городские власти готовятся провести парад в традиционном формате. Ранее агентство социокультурных проектов Перми объявило несколько закупок, связанных с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: на услуги по транспортировке, монтажу/демонтажу и обслуживанию объектов праздничного оформления города (начальная цена контракта — 1,8 млн руб.), телевизионную трансляцию прохождения войск Пермского гарнизона (318 тыс. руб.), изготовление флисовых пледов для ветеранов (146 тыс. руб.), поставку георгиевских ленточек (26 тыс. руб.).