Дороже золота и плотины

Конфликт вокруг плотины бывшей Кизеловской ГРЭС между Губахинской энергетической компанией (ГЭК) и «Губахинским коксом» вновь обострился. ГЭК взыскивает с предприятия 136,4 млн руб. за пользование гидротехническими сооружениями ГРЭС. Одновременно ГЭК выставила плотину на продажу и рассматривает «Губахинский кокс» в качестве основного покупателя. Представители «Губахинского кокса» утверждают, что пытались урегулировать конфликт в досудебном порядке, но не смогли прийти к компромиссу.



ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) требует взыскать с ОАО «Губахинский кокс» 136,4 млн руб. Соответствующее исковое заявление от ГЭК поступило на днях в арбитражный суд Пермского края. Дата заседания пока не назначена.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ гендиректор ГЭК Алексей Колесник, компания намерена взыскать с предприятия задолженность за пользование гидротехническими сооружениями и водоподводящим каналом Кизеловской ГРЭС-3. «„Коксохим“ с ноября 2019 года пользовался нашими объектами, эксплуатировал их и отказывался заключать какие-либо договоры (аренды или услуги). Мы прошли экспертизы, сделали расчеты и обращаемся в суд, чтобы взыскать ушерб от незаконного обогащения»,— пояс­нил господин Колесник.

Кизеловская ГРЭС-3 и плотина на водохранилище находятся на балансе Губахинской энергетической компании. Ранее ГРЭС обеспечивала теплоснабжение Губахи, однако ГЭК сменила в городе схему теплоснабжения и установила модульные котельные, вследствие чего необходимость в обслуживании ГРЭС отпала. В 2019 году ГРЭС была окончательно закрыта.

«Губахинский кокс» входит в группу кемеровского ЗАО «Стройсервис», объединяющего угледобывающие разрезы, завод горного машиностроения (г. Карпинск, Свердловская обл.), автотранспортное и железнодорожное предприятия. Компания осуществляет забор технической воды из водохранилища, пользуясь плотиной ГЭК.

Ранее «Губахинский кокс» заявлял об угрозе остановки производства и обращался в управление ФАС по Пермскому краю. ГЭК предложила «Губахинскому коксу» выкупить гидротехнические сооружения либо взять их в аренду, но предприятие посчитало это предложение невыгодным. После этого ГЭК приступила к спуску воды. ФАС посчитала, что Губахинская энергетическая компания злоупотребила доминирующим положением в области использования водных объектов и ущемила интересы «Губахинского кокса», не имея на это объективных причин. В результате ГЭК было выдано предупреждение.

Сейчас ГЭК выставила гидротехнические сооружения Кизеловской ГРЭС-3 — плотину на реке Косьве и водопроводящий канал на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. Как указано в объявлении, рыночная стоимость объектов составляет 368,1 млн руб. Однако ГЭК установила стартовую стоимость в 115,2 млн руб. Аукцион о продаже объявлен на торговой площадке Alfalot.

«Думаю, за рыночную стоимость эти сооружения никто не купит, поэтому предложил дисконт. Кроме того, нам нужны средства на оплату долгов, вызванных эксплуатацией ГРЭС. Считаю, что равновесная цена плотины соответствует указанной нами. Надеюсь, что в результате аукциона будет предложено больше»,— пояснил Алексей Колесник.

Он добавил, что компания по-прежнему рассматривает «Губахинский кокс» как основного покупателя. «В первую очередь эти сооружения нужны „Коксохиму“. Мы ведем переговоры на протяжении полутора лет. Но не можем сойтись в цене»,— поделился Алексей Колесник.

В пресс-службе «Губахинского кокса» ситуацию не комментируют, так как опасаются, что комментарии могут быть расценены как попытка формирования позиции суда. Вместе с тем на предприятии отмечают, что «Губахинский кокс» изначально хотел бы решить этот спор в досудебном порядке, но стороны не пришли к компромиссу.

Константин Кадочников