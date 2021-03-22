В Краснодарском крае возобновили работу кафе и рестораны

С сегодняшнего дня в регионе возобновляют работу заведения общепита, в том числе те, что находятся в торговых и бизнес-центрах. Вступает в действие соответствующее постановление, подписанное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Условием для старта работы кафе и ресторанов является наличие у них отдельных залов для обслуживания. При этом ограничение работы фудкортов сохраняется.

Ограничения на работу предприятий общепита были наложены по решению администрации региона в рамках предпринятых карантинных мер еще в прошлом году, с началом режима самоизоляции.

На прошлой неделе в связи с стабилизацией эпидемиологической обстановке на Кубани, снижением количества новых случаев заболевания, власти региона предприняли шаги по ослаблении ограничительных мер. В частности, принято решение снять запрет на проведение деловых мероприятий с количеством присутствующих от 100 человек, а также с 5 апреля повысить максимальную заполняемость залов кинотеатров до 50%. Кроме того, медицинским учреждениям разрешено проводить диспансеризации и профилактические осмотры.

Ольга Логинова