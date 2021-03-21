Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году упала до $49 млрд

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году снизилась в 1,8 раза и составила $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее, следует из отчетности компании (.pdf). Президент Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявил, что прошлый год стал одним из самых сложных в истории компании из-за последствий пандемии коронавируса.

«Однако в результате усиления внимания к капитальной и операционной эффективности финансовое положение компании осталось устойчивым, и в 2020 году Saudi Aramco объявила о выплате дивидендов акционерам в размере $75 млрд»,— добавил Амин ан-Нассер.

Средний уровень добычи в 2020 году в компании составил 12,4 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, из которых на нефть приходится 9,2 млн баррелей в сутки. В апреле 2020 года добыча нефти в Саудовской Аравии достигала исторического максимума в 12,1 млн баррелей в сутки, однако из-за сделки ОПЕК+ стране пришлось сократить уровень добычи.

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