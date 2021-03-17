Нефть ждет умеренный спрос

Глобальный спрос на нефть восстановится до допандемического уровня не ранее 2023 года, следует из обновленного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). При этом в нынешнем году прирост составит 5,5 млн б/с — этот прогноз был незначительно улучшен по сравнению с прошлым месяцем.

Мировой спрос на нефть вырастет в этом году на 5,5 млн б/с после сокращения на 8,7 млн б/с в 2020-м, следует из мартовского прогноза Международного энергетического агентства (он был повышен на 100 тыс. б/с). При этом восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года, говорится в среднесрочном прогнозе агентства до 2026 года. К этому времени глобальное потребление нефти может достичь 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше уровня 2019 года, считают в МЭА.

Эксперты агентства подчеркивают, что затяжные последствия пандемии вкупе с переходом на низкоуглеродные источники энергии могут означать, что спрос на нефть больше никогда не выйдет на траекторию как до пандемии.

Глобальный спрос на автомобильный бензин может больше никогда не восстановиться на докризисном уровне.

К тому же в США до 2026 года рост производства будет скромным, несмотря на снижение себестоимости добычи сланцевой нефти.

Что касается добычи в феврале, то она, по данным МЭА, сократилась на 2 млн б/с, до 91,6 млн б/с. В частности, страны—участницы соглашения ОПЕК+ в феврале 2021 года добывали 39,46 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 0,6 млн б/с меньше, чем в январе. Сделка по сокращению добычи в феврале была выполнена на 112% против 103% месяцем ранее. При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 125% от плана, сократив добычу нефти до 21,73 млн б/с, страны «не ОПЕК» — на 89%, до 14,7 млн б/с. Так, Саудовская Аравия в феврале удерживала добычу на уровне 8,14 млн б/с, что почти на 1 млн б/с ниже уровня января. Россия, по данным МЭА, в феврале добывала 9,26 млн б/с, выполняя венскую сделку на 93%

Татьяна Едовина