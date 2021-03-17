Нефть ждет умеренный спрос

Глобальный спрос на нефть восстановится до допандемического уровня не ранее 2023 года, следует из обновленного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). При этом в нынешнем году прирост составит 5,5 млн б/с — этот прогноз был незначительно улучшен по сравнению с прошлым месяцем.
Мировой спрос на нефть вырастет в этом году на 5,5 млн б/с после сокращения на 8,7 млн б/с в 2020-м, следует из мартовского прогноза Международного энергетического агентства (он был повышен на 100 тыс. б/с). При этом восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года, говорится в среднесрочном прогнозе агентства до 2026 года. К этому времени глобальное потребление нефти может достичь 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше уровня 2019 года, считают в МЭА.
Эксперты агентства подчеркивают, что затяжные последствия пандемии вкупе с переходом на низкоуглеродные источники энергии могут означать, что спрос на нефть больше никогда не выйдет на траекторию как до пандемии.
К тому же в США до 2026 года рост производства будет скромным, несмотря на снижение себестоимости добычи сланцевой нефти.
Что касается добычи в феврале, то она, по данным МЭА, сократилась на 2 млн б/с, до 91,6 млн б/с. В частности, страны—участницы соглашения ОПЕК+ в феврале 2021 года добывали 39,46 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 0,6 млн б/с меньше, чем в январе. Сделка по сокращению добычи в феврале была выполнена на 112% против 103% месяцем ранее. При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 125% от плана, сократив добычу нефти до 21,73 млн б/с, страны «не ОПЕК» — на 89%, до 14,7 млн б/с. Так, Саудовская Аравия в феврале удерживала добычу на уровне 8,14 млн б/с, что почти на 1 млн б/с ниже уровня января. Россия, по данным МЭА, в феврале добывала 9,26 млн б/с, выполняя венскую сделку на 93%