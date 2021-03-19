Зона платной парковки в Петербурге увеличится вдвое

Количество платных парковочных мест в центре Санкт-Петербурга возрастет в два раза в 2021 году, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Сейчас платная парковка действует на 28 улицах в центре Петербурга, но их количество достигнет 71, уточняют в ведомстве.

Речь идет об улицах, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки, добавляют в комитете.

Расширение зоны платной парковки необходимо для сокращения транспортных потоков в центр города и популяризации общественного транспорта, заявляли власти.

Ежедневно в зоне платной парковки размещают свои автомобили около 8 тыс. водителей. С марта 2020 года платной зоной воспользовались около 3 млн человек.

Всего в Петербурге 2903 платных машино-места. Городские власти, получившие право выставлять штрафы за неоплату парковки в 2020 году, намерены существенно расширить зону в ближайшие годы. Так, весь Центральный район Петербурга может стать платной зоной парковки для личных автомобилей. В 2021 году запланировано проектирование порядка 13 тыс. мест в центре города, их могут ввести уже в 2022 году. Это почти пятикратное увеличение к нынешнему показателю. В перспективе, по данным “Ъ”, в ближайшие три года может появиться 40 тыс. дополнительных парковочных мест. В целом Смольный ожидает, что емкость зоны платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов составит около 62 тыс. машино-мест.

Яна Войцеховская, Санкт-Петербург