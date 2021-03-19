Финалисты сыграют в четвертьфинале

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов уже на этой стадии свела друг с другом прошлогодних финалистов — «Баварию» и ПСЖ. А самым везучим среди четвертьфиналистов оказался «Челси»: ему вытянули «Порту», единственный клуб из топ-восьмерки турнира, который представляет чемпионат, не входящий в «большую пятерку».

Ход жеребьевки в режиме онлайн освещали все заметные медиаресурсы. А страница сайта BBC, посвященная ей, сразу после окончания процедуры заполнилась сообщениями от ликующих болельщиков «Челси»: «Что за везение! Мы почти в финале!».

Действительно, если и было на кону в этой жеребьевке что-то похожее на приз, то им являлся «Порту» — единственный клуб, не представляющий «большую пятерку», которому удалось добраться до четвертьфинальной стадии, задержаться в компании гигантов. На фоне уверенно пройденного только что лондонцами «Атлетико» он смотрится, прямо скажем, так себе. Впрочем, те, кто ликовал по поводу будущего «Челси», возможно, забыли, что по дороге к четвертьфиналу «Порту» выбил «Ювентус».

На самом деле в пятницу состоялась не просто жеребьевка 1/4 финала, а сформировалась целиком сетка оставшейся части турнира. Так вот, победитель пары «Челси»—«Порту» в полуфинале выходит на победителя пары, в которой разыгравшемуся «Реалу» будет оппонировать исключительно плохо играющий во внутреннем первенстве, но забывающий о своих проблемах в Лиге чемпионов «Ливерпуль».

Самой любопытной парой из четырех сформированных оказалась та, что свела «Баварию» и ПСЖ. Именно эти клубы встретились летом 2020 года в финале предыдущего розыгрыша. Тогда немецкий клуб одолел французский со счетом 1:0. Теперь, кажется, парижане, без труда разделавшиеся в 1/8 финала с «Барселоной», стали чуточку сильнее.

В полуфинале победителю этой пары предстоит встретиться с победителем пары из «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». Тут фаворит, разумеется, почти безупречная в последнее время английская команда.

Алексей Доспехов