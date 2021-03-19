Хакера изолировали от побега

Суд в Екатеринбурге вновь отправил в СИЗО Константина Козловского, которого следствие считает лидером преступной группировки хакеров Lurk, похитившей с помощью вируса у ряда компаний и банков более 1,2 млрд руб. Ранее кассационный суд Челябинска отменил решение Свердловского облсуда, который изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Решение об аресте было принято после получения судом информации о том, что Константин Козловский может сбежать.



Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца одного из предполагаемых лидеров хакерской группировки Lurk Константина Козловского. Ходатайство прокуратуры о повторном избрании ему меры пресечения было подано после того, как накануне Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил решение Свердловского областного суда, который в октябре прошлого года изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Адвокат Константина Козловского Федор Акчермышев рассказал “Ъ-Урал”, что решение кассационного суда было связано «с существенным нарушением уголовно-процессуального закона судом апелляционной инстанции». При этом, какие именно нарушения были допущены, защите неизвестно в связи с отсутствием у нее мотивировочной части. В деле, которое сейчас рассматривается в Кировском райсуде, помимо Константина Козловского фигурирует еще 21 человек.

Константин Козловский был задержан в мае 2016 года по обвинению в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст.159.6 ч.4 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ст.272 ч.3 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, совершенных организованной группой. По версии следствия, Константин Козловский и Владимир Грицан в декабре 2013 года создали в Екатеринбурге группировку хакеров. Они разработали и распространили с декабря 2015 года по апрель 2016 года троянскую программу Lurk. Вирус внедрялся в корпоративные сети вместе с файлами и позволял получать доступ к компьютерам руководства организаций и бухгалтеров. Используя выдуманные поводы, хакеры оформляли переводы денег на счета связанных с ними фирм. В числе пострадавших оказались три банка — московские «Гарант-Инвест» (467,4 млн руб.) и Металлинвестбанк (667,5 млн руб.), а также сибирский филиал банка «Таатта» (99,7 млн руб.). Согласно материалам дела, общая сумма похищенных средств составила 1,2 млрд руб. Ранее Константин Козловский заявлял, что его работу курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, под покровительством которого, в частности, были созданы вирусы WannaCry и Lurk.

В ходе заседания, которое прошло вчера, гособвинение настаивало, что Константин Козловский может скрыться в связи со строгостью наказания, предусмотренного по инкриминируемой им статье, а также близостью завершения судебного разбирательства. Кроме того, суду были представлены доказательства того, что обвиняемый нарушал правила, назначенные судом. Так, согласно информации ГУФСИН по Свердловской области, основанной на данных ФСБ, Константин Козловский неоднократно совершал звонки, несмотря на то, что общаться по телефону ему можно только с адвокатом, а также выходил в интернет. «Данные обстоятельства дают основания полагать, что в отсутствии меры пресечения он может иметь реальную возможность продолжать заниматься преступной деятельностью»,— отметила судья.

Жена обвиняемого Анна Козловская заявила “Ъ-Урал”, что назначение заседания через день после решения кассации было для всех неожиданностью. «Это какой-то сюр. Мы думали, что подождем три дня и получим мотивировку кассационного суда, после чего будем принимать какие-то решения. Сразу было ясно, что Костю отправят в СИЗО. Перед тем как судья вышла в совещательную комнату, она сказала конвоирам не выпускать его, как будто он куда-то собирался сбегать»,— рассказала госпожа Козловская.

Федор Акчермышев подчеркнул, что согласно процессуальным нормам, избирать меру пресечения Константину Козловскому должен был вновь Свердловский облсуд. «Все должно было проходить не в том порядке, в котором это сделала вчера прокуратура. Три дня, которые отводятся кассации для составления мотивировки своего решения, еще не прошли, а мотивировка уже на руках прокуратуры. При этом гособвинение, выступая с ходатайством, трактует решение кассационного суда так, что оно отменяет как изначальное решение об аресте, так и последующее избрание более мягкой меры пресечения»,— пояснил он.

По мнению господина Акчермышева, решение суда и позиция прокуратуры связаны с информацией, которую предоставила ФСБ. Он добавил, что решение об аресте будет обжаловано в Свердловском облсуде.

Источник “Ъ-Урал” в силовых структурах подтвердил, что оперативники опасаются, что Константин Козловский мог скрыться от уголовного преследования. «По инкриминируемой ему статье предусмотрено 15–20 лет. Безусловно, есть опасения, что он может сбежать. Козловский беспрепятственно ездил в Москву, за ним никто там не мог следить. С точки зрения правосудия, решение областного суда сработало не в нужном направлении»,— пояснил он.

Илья Смирнов