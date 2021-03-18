Morgan Stanley даст возможность состоятельным клиентам инвестировать в биткойн-фонды

Американский банк Morgan Stanley даст состоятельным клиентам доступ к инвестициям в биткойн-фонды. Об этом в среду, 17 марта, сообщил американский телеканал CNBC, в распоряжении которого оказались внутренние документы банка. В процитированной CNBC служебной записке говорится, что таким клиентам дадут доступ к трем фондам, позволяющим владеть биткойнами. Тем самым Morgan Stanley станет первым из крупных американских банков, предоставивших возможность такого инвестирования.

Доступ к биткойн-фондам получат только клиенты с «агрессивным уровнем устойчивости к рискам» — частные клиенты с активами в банке на сумму не менее $2 млн и инвесткомпании с активами от $5 млн. Такие инвестиции не должны будут превышать 2,5% от стоимости их активов. Возможность таких инвестиций будет открыта для клиентов в апреле. Клиенты Morgan Stanley смогут инвестировать в два фонда, запущенных криптовалютной фирмой Galaxy Digital,— Galaxy Bitcoin Fund LP и Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP, а также фонд FS NYDIG Select Fund, созданный биткойн-платформой NYDIG и инвесткомпанией FS Investments.

Яна Рождественская