Главные новости к утру 18 марта

Вашингтон намерен в ближайшее время дать ответ на «дестабилизирующие действия» Москвы, сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Об обвинениях Вашингтона и реакции Москвы

Американский дирижер, десятикратный обладатель Grammy Джеймс Ливайн умер в возрасте 77 лет. Он руководил Метрополитен-оперой более 30 лет, но был уволен после обвинений в сексуальных домогательствах. О скандале вокруг дирижера

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали «Челси», «Бавария», «Ливерпуль», ПСЖ, «Боруссия» (Дортмунд), «Порту», «Реал» и «Манчестер Сити». Жеребьевка состоится 19 марта. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. О последних матчах 1/8 финала

Росавиация разработала проект Концепции развития аэродромной сети страны до 2035 года. Согласно программе, в ближайшие 15 лет планируется реконструировать 179 аэропортовых и аэродромных комплексов. Работы оцениваются почти в 830 млрд руб. О пассажиропотоке в России

Вице-премьер Крыма и постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что решение проблемы с водой будет найдено к лету. Он также сообщил, что Крым намерен обратиться в ООН из-за ситуации с водоснабжением.О ситуации в регионе

О предстоящих важнейших 18 марта событиях — в анонсах “Ъ”.