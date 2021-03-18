Главные анонсы 18 марта

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Господин Сафронов находится под стражей в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года. Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. О деле

Президент России Владимир Путин в режиме видеомоста проведет проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя — деятелями культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций.

Также президент проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма.

В этот день во многих городах России пройдут праздничные мероприятия, посвященные семилетию вхождения Крыма и Севастополя в состав страны. В Москве пройдет фестиваль «Дни Крыма». В программе — выставки и праздничный концерт в спорткомплексе «Лужники».

В Москве пройдет встреча вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями IT-отрасли, посвященная второму пакету мер поддержки российского технологического рынка.

С 18 марта по 15 июня в России пройдет третий этап программы туристического кэшбэка. Для получения выплаты по программе поддержки внутреннего туризма необходимо заказать тур или забронировать гостиницу на даты с 18 марта по 30 июня.

В Москве в «Президент-отеле» пройдет заседание расширенной «тройки» по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана. На конференцию приглашено движение «Талибан» (организация запрещена вРоссии). О подготовке к встрече

Пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы UEFA.