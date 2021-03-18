Росавиация предложила реконструировать почти 180 аэропортов и аэродромов к 2035 году

Росавиация разработала проект Концепции развития аэродромной сети страны на период до 2035 года, сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Согласно программе, в ближайшие 15 лет планируется реконструировать 179 аэропортовых и аэродромных комплексов.

До 2024 года планируется реконструкция 62 аэропортов и аэродромов, в 2025–2030 годы — 64, в 2031–2035 годы — еще 53. Также запланировано строительство новых аэропортовых комплексов на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе, в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан. Согласно проекту, на строительство и реконструкцию комплексов планируется потратить 181,5 млрд руб. до 2024 года, еще 302,5 млрд руб. в 2025–2030 годах и 350 млрд руб. в 2031–2035 годах.

При этом в документе уточняется, что основные риски концепции связаны «с факторами обеспечения достаточного бюджетного финансирования для планируемых инвестиционных мероприятий». В связи с этим минимальный сценарий выполнения Концепции предусматривает выполнение только части запланированной программы: в первую очередь, в крупных узловых и аэропортах в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе. Согласно документу, сейчас в России около 350 аэродромов и аэропортов.

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