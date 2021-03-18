Сухой домашний «Челси»

Последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали «Челси» и «Бавария». Лондонский клуб на своем поле со счетом 2:0 обыграл мадридский «Атлетико», продлив беспроигрышную серию в официальных турнирах до 13 матчей, а действующий победитель турнира в Мюнхене вторично победил «Лацио» — 2:1.

Чтобы прорваться в четвертьфинал, «Атлетико» после поражения от «Челси» в первой встрече со счетом 0:1 требовалось прервать на Stamford Bridge сразу две серии хозяев. Во-первых, беспроигрышную, которая началась 27 января, сразу же после того, как лондонцев возглавил нынешний главный тренер Томас Тухель. Во-вторых, «Челси» не пропустил ни одного гола в пяти домашних встречах, сыгранных за тот же период времени. Между прочим, такого в английском чемпионате после смены главного тренера не удавалось прежде ни одному клубу.

Однако поначалу «Атлетико» был очень далек от идеи отчаянного штурма. Первые полчаса в целом проходили под контролем «Челси», гости же по-настоящему обратили на себя внимание лишь в тот момент, когда Луис Суарес в борьбе с Куртом Зума упал в чужой штрафной, намекая на пенальти. А на 34-й минуте хозяева провели очень быструю и результативную контратаку. Тимо Вернер прорвался по левому флангу, отпасовал Хакиму Зиешу, и тот первым же ударом в створ ворот «Атлетико» практически в упор пробил Яна Облака.

До перерыва гости пребывали в психологическом нокдауне, а в самом начале второго тайма Вернер едва не удвоил преимущество «Челси», но Облак оказался на месте. В следующий раз ему пришлось выручать «Атлетико», когда Зиеш хлестко пробил под перекладину. Вскоре главный тренер гостей Диего Симеоне заменил Суареса, который проводил явно не лучший свой матч, и через некоторое время этот тактический ход отразился на ходе игры, поскольку заметно прибавил Жуан Феликс. Но стоило «Атлетико» по-настоящему поднажать, как итальянский судья Даниэле Орсато показал прямую красную карточку защитнику мадридцев Стефану Савичу, который при розыгрыше углового локтем зачем-то толкнул в солнечное сплетение Антонио Рюдигера.

Под конец Феликс едва не пробил вратаря лондонцев Эдуарда Менди, зато вышедший на замену защитник «Челси» Эмерсон в очередной контратаке первым же касанием забил второй гол. Таким образом, «Атлетико» придется сосредоточиться на чемпионате Испании, где он пока лидирует, а «Челси», продлившему свою беспроигрышную серию до 13 матчей, продолжит борьбу в Лиге чемпионов, где он впервые с сезона 2013/14 годов оказался в четвертьфинале.

Исход же противостояния «Баварии» и «Лацио» был ясен уже после первого матча. Победив на выезде в Риме со счетом 4:1, действующий обладатель Лиги чемпионов практически забронировал себе место в четвертьфинале. Дома в Мюнхене «Бавария», естественно, тоже одержала победу, пусть и не такую крупную — 2:1. Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют сразу три английских клуба — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», два немецких — «Бавария» и дортмундская «Боруссия», испанский «Реал», французский ПСЖ и португальский «Порту». Жеребьевка пройдет в пятницу.

Евгений Федяков