«Бавария» обыграла «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» вышла в финала Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб в ответном мачте 1/8 финала обыграл «Лацио». Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Левандовский (33, пенальти) и Шупо-Мотинг (73) — Пароло (82).

В первом матче 1/8 финала «Бавария» обыграла «Лацио» со счетом 4:1. Встреча проходила в Риме.

Сегодня, 17 марта, определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали «Челси», «Бавария», «Ливерпуль», ПСЖ, «Боруссия» (Дортмунд), «Порту», «Реал» и «Манчестер Сити». Жеребьевка состоится 19 марта. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле.

Об итогах 1/8 финала — в материале “Ъ” «Сухой домашний "Челси"».