Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение по иску ООО «Экология – Новосибирск» к Булычеву В.Б.

08.10.2020 постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа отменено решение Арбитражного суда Новосибирской области от 21.02.2020 по делу № А45-28886/2019 по иску ООО «Экология-Новосибирск» к Булычеву В.Б. о признании недействительным, порочащими деловую репутацию истца высказываний ответчика (статья под названием «Мусор становится невыносимым — „Экология-Новосибирск“ задолжала транспортным подрядчикам более 700 млн рублей», опубликована в газете «Коммерсантъ» № 129 от 24.07.2019).



Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил:

«Решение от 21.02.2020 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 03.06.2020 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-28886/2019 отменить в части удовлетворения требований, заявленных обществом с ограниченной ответственностью „Экология-Новосибирск“, а также в части взыскания с Булычева Владимира Борисовича в пользу общества с ограниченной ответственностью „Экология-Новосибирск“ 12 000 рублей расходов по государственной пошлине по иску и 42 490 рублей судебных расходов по проведенной по делу судебной экспертизе. В указанной части принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. В остальной части принятые по настоящему делу судебные акты оставить без изменения. Взыскать с ООО „Экология-Новосибирск“ в пользу Булычева В.Б. судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб. за рассмотрение дела в судах апелляционной и кассационной инстанций».