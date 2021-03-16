Денежные переводы физлиц из России в 2020 году обновили трехлетний минимум

В 2020 году физические лица отправили из России за границу $40,1 млрд, что стало минимальным значением с 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России. Снижение к 2019 году ($41,7 млрд) составило 3,8%.

Страны-лидеры по переводам за границу:

Швейцария ($7,8 млрд),

Великобритания ($2,7 млрд),

США ($2,3 млрд).

Среди стран СНГ больше всего денег россияне перевели в Узбекистан ($4,4 млрд), Таджикистан и Киргизию (по $1,7 млрд). На Украину было переведено $430 млн, в Белоруссию — $237 млн.

Поступления из-за рубежа филицам в Россию составили $23,4 млрд, пандение составило 6,7%. Средняя сумма денежных переводов из России за рубеж в 2020 году не изменилась к 2019 году и составила $144. Средний перевод в РФ стал меньше на 12,4% и составил $296.

В Россию чаще всего переводили денежные средства из Швейцарии ($5,5 млрд), США ($2,1 млрд) и Великобритании ($1,6 млрд). Страны СНГ, ставшие лидерами по этому показателю,— Казахстан ($1,4 млрд), Армения ($378 млн) и Киргизия ($316 млн).