Ярославская область экспортировала полиграфической продукции на $21 млн

Экспорт полиграфической продукции предприятиями Ярославской области в 2020 году составил $21.7 млн, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности. По данному показателю Ярославская область заняла шестое место среди субъектов РФ. Для региона данный показатель стал рекордным.

В департаменте пояснили, что Ярославская область поставляет полиграфическую продукцию в 20 стран, в частности, в Китай, Казахстан, Молдавию, Азербайджан и Армению. По данным департамента, регион экспортирует книги, брошюры, печатные издания, школьные тетради и другую полиграфическую продукцию.

По словам директора департамента Галины Пенягиной, зарубежные партнеры отмечают высокое качество ярославских товаров.

«Несколько экспортно-ориентированных компаний из числа производителей полиграфической продукции, в минувшем году не только расширили географию иностранных поставок, но и создали новую продукцию, используя новые возможности, открывшиеся в условиях кризиса, вызванного пандемией»,— отметила госпожа Пенягина.

Дарья Сабаева