Байден хорошо оценил встречу с лидерами Индии, Австралии и Японии

Саммит лидеров США, Японии, Австралии и Индии в рамках четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) прошел хорошо, считает участвовавший в нем президент США Джо Байден. По его мнению, другие участники переговоров также остались довольными результатами.

«Он прошел очень хорошо. Судя по всему, всем очень понравилось»,— сказал господин Байден журналистам по возвращению в Белый дом из своей резиденции в Делавере (цитата по Reuters). Он не предоставил дополнительную информацию о договоренностях или итогах.

Виртуальный саммит QUAD прошел 12 марта, это была первая встреча лидеров стран—участников диалога в его формате. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, стороны обсуждали давление Китая на соседние страны. Отметим, что Индия, традиционно сотрудничающая с Россией и Китаем, активней сближается с США в рамках QUAD и по линии двухсторонних отношений.

О роли Индии в диалоге — в материале “Ъ” «США пошли слоном».