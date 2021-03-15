20 триллионов рублей достиг совокупный объем кредитов банковской системы РФ физлицам в феврале 2020 года, сообщил в пятницу Банк России. Показатель неуклонно растет с начала 2017 года, единственная остановка этого роста пришлась на май 2020 года (период жестких локдаунов). Доля просроченной задолженности по ссудам, превышающей 90 дней, составила на начало февраля 5% и снижается с локального максимума в 5,4% в октябре 2020 года, до этого показатель устойчиво рос с исторического минимума в 4,5%, пришедшегося на январь 2020 года — что, вероятно, также связано с неопределенностью ситуации с доходами населения и ожиданиями первой и второй волн пандемии.