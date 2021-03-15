Протесты взяли в толк

Лидер фракции «Яблока» в законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский заявил, что полиция составляет «списки политически неблагонадежных граждан». Такой вывод он сделал из ответа МВД на запрос о причинах визита сотрудников полиции к членам «Яблока», а также журналисту и правозащитнице перед акциями в поддержку Алексея Навального 23 января. В документе говорится, что поквартирный обход проводился по адресам лиц, «причисляющих себя к организациям протестного толка». Господин Вишневский отмечает, что большинство лиц, указанных в запросе, никогда не привлекались к административной ответственности и состоят в легальных организациях.

Перед акцией в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Петербурге 23 января, журналистов, активистов и политиков навестили сотрудники полиции, чтобы вручить предостережения о недопустимости нарушения ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В числе тех, к кому наведывались правоохранители, оказались, в частности, члены партии «Яблоко» Юрий Багров, Владимир Молодоженя, Вадим Ваганов и Максим Халимовский, правозащитница Варвара Михайлова и журналист «Медиазоны» Давид Френкель.

Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский в запросе в МВД решил выяснить, на каком основании полиция нанесла визиты именно этим гражданам. В ответе (документ имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что поквартирный обход проводился по адресам лиц, «причисляющих себя к организациям протестного толка». В полиции утверждают, что действия полностью соответствуют закону, в том числе ч. 1 ст. 7 закона «О полиции» (беспристрастность).

«Почему пришли к членам легальной партии? — недоумевает господин Вишневский.— Большая часть тех, о ком я писал, никогда не привлекались к административной ответственности. Ответ МВД, на мой взгляд, доказывает, что центр "Э" (подразделение по противодействию экстремизму.— “Ъ”) составляет списки политически неблагонадежных граждан. Это, очевидно, преследование за взгляды, что совершенно незаконно». Он напомнил, что законодательство «не содержит такого понятия, как "организация протестного толка", есть только "экстремистские организации", но они объявляются таковыми судом». В связи с этим господин Вишневский направил запрос в центр «Э», в котором просит объяснить, на каком основании ведомство составляет подобные списки и как определяет тех, кого в них нужно включать.

“Ъ” также запросил комментарии в полицейском ведомстве, но ответ на момент сдачи материала не поступил.

Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев называет действия полиции политическим давлением. «По всей видимости, полиция реализовала свое право поставить отдельных людей на профучет, а затем применить к ним "меры профилактического воздействия" — объявить официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения,— полагает он.— Очевидно, что речь идет о списках неблагонадежных лиц, которые используют не для реальной профилактики правонарушений, а для политического давления на людей, имеющих свое мнение относительно происходящих в стране событий».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург