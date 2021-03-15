Артемий Панарин вернулся с передачей

В одно из самых резонансных событий минувшего уикенда в НХЛ превратилось возвращение на лед Артемия Панарина. Для лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» матч, в котором он помог своей команде одержать победу со счетом 4:0 над «Бостон Брюинс», стал первым за три недели. Панарин пропустил этот отрезок, взяв «отпуск» после обвинений в случившемся якобы в 2011 году избиении в Риге гражданки Латвии. За прошедшее время версия о совершенном суперзвездой отечественного хоккея серьезном правонарушении, которую в его клубе сразу назвали «сфабрикованной», никаких подтверждений так и не получила.

В карьере Артемия Панарина, уже довольно долгой и чрезвычайно яркой, может быть, до сих пор не было матчей, вызывавших такой большой ажиотаж, приковывавших настолько серьезное внимание. Впрочем, ничего особенно странного в этом не было, учитывая бэкграунд.

Это был первый за три недели выход на лед хоккеиста, который по итогам предыдущего сезона вошел в тройку претендентов на звание лучшего в НХЛ. Паузу в выступлениях, или, как формулировал его клуб, «бессрочный отпуск», Артемий Панарин взял на фоне очень громкого скандала. Его спровоцировали заявления Андрея Назарова, работавшего тренером в различных клубах КХЛ. Назаров рассказал об инциденте, якобы случившемся в 2011 году. В то время он тренировал подмосковный «Витязь», за который выступал молодой Артемий Панарин. Андрей Назаров утверждал, что после проигрыша в Риге местному «Динамо» Панарин в ресторане избил 18-летнюю гражданку Латвии. По словам Назарова, хоккеисту грозило уголовное преследование, но дело удалось замять благодаря вмешательству «авторитетных жителей Риги» и взятке в размере €40 тыс. Андрей Назаров настаивал на наличии многочисленных свидетелей ЧП среди «действующих хоккеистов и менеджеров КХЛ».

НХЛ, в последнее время чрезвычайно сурово карающая за проступки, наносящие ущерб ее имиджу, обещала провести расследование в связи с обвинениями. «Рейнджерс» же сразу выразил поддержку своему лидеру, охарактеризовав историю Андрея Назарова как «сфабрикованную», а ее возникновение связав с «недавними политическими событиями». Имелось в виду то обстоятельство, что Артемий Панарин всегда проявлял серьезный интерес к событиям на родине, имеющим отношение к политике. Причем, в отличие от большинства других элитных отечественных спортсменов, он никогда не скрывал оппозиционных взглядов и часто критиковал действия властей.

В итоге в «отпуск» Артемия Панарина уместилось девять матчей. За это время ни «Рейнджерс», ни НХЛ так и не «идентифицировали» источник обвинений. Но и хотя бы косвенных подтверждений версии Андрея Назарова найдено не было.

Первый после возвращения матч Артемия Панарина, хотя и не войдет в шорт-лист наиболее удачных для него, убедительно напомнил о потенциале форварда. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, Панарин провел на площадке немало времени — почти 19 минут — и был довольно заметен. А в заключительном периоде он выложил идеальный пас в касание на Райана Строума, которому не составило никакого труда отправить шайбу в сетку. После этого гола счет стал 3:0 в пользу «Рейнджерс», и сопротивление «Бостона» потеряло смысл. А оценивая игру Панарина, ни тренер Дэвид Куинн, ни партнеры по команде не жалели комплиментов. Куинн говорил про то, что хоккеисты команды «безумно желали» скорейшего возвращения россиянина, поскольку само его присутствие в составе «дает ей импульс». Нападающий Мика Зибанежад — про то, что окончание отпуска Панарина «сплотило» «Рейнджерс».

Их воодушевление можно понять. Талант Артемия Панарина крайне необходим «Рейнджерс» в текущей ситуации. Она для клуба чрезвычайно непростая. В нынешнем сезоне в play-off выходят по четыре команды из каждого дивизиона. «Рейнджерс», идущий в своем дивизионе шестым, от занимающего четвертую позицию «Бостона» отделяет сейчас семь очков — при матче в запасе у «Брюинс».

Правда, если свой клуб Артемий Панарин еще вполне может успеть выручить, то для него самого с точки зрения статистических достижений простой, видимо, оказался, по сути, фатальным. Перед ним он находился довольно близко к авангарду бомбардирской гонки. Теперь же с 19 очками не входит даже в топ-80 сильнейших по результативности. От возглавляющего гонку Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» Панарин отстает на 33 балла, от преследователей Макдэвида — другого игрока «Эдмонтона» Леона Драйзайтля и Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхокс» — на 26 и 22 балла соответственно. Между тем результативность средняя — 1,27 очка за игру — у Панарина выше, чем у некоторых игроков из топ-10.

Алексей Доспехов