«Локомотив» просочился в четверку

В заключительный день 22-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» на своем поле одержал важную победу над «Сочи» — 3:1. Благодаря этому москвичи вышли на четвертое место с 37 очками и уже всего на три балла отстают от замыкающего тройку ЦСКА.

На финише 22-го тура в центре внимания, безусловно, был матч между «Локомотивом» и «Сочи». Эти команды вообще вызывают повышенный интерес. Черноморцы, которые, напомним, только в прошлом сезоне зашли в премьер-лигу и считались тогда глухими аутсайдерами, крепко держатся в верхней части турнирной таблицы и уже всерьез помышляют о еврокубках. А железнодорожники после неудачной первой части чемпионата, когда казалось, что нынешний сезон идет насмарку, преобразились и показали, что их еще рано вычеркивать из списка претендентов на медали. От занимавшего четвертое место «Сочи» перед очной встречей красно-зеленые отставали всего на три очка, и победа открывала перед ними те самые медальные перспективы.

«Локомотив» наряду с «Рубином» вообще произвел наиболее сильное впечатление после зимней паузы. Несмотря на довольно серьезные кадровые проблемы, команда Марко Николича обыграла ЦСКА и «Арсенал» с общим счетом 5:0. Разобралась она и с «Тамбовом» в Кубке России (3:0) и в четвертьфинале турнира встретится, кстати, с «Сочи».

Сочинцы выбили «Краснодар» из Кубка (2:1), после чего в чемпионате вынесли «Арсенал» (4:0) и привезли одно очко из Ростова-на-Дону (0:0). Правда, боевая ничья с «Ростовом» обошлась им слишком дорого, и перед матчем с «Локомотивом» они потеряли из-за дисквалификаций Кристиана Нобоа, Антона Заболотного и Никиту Бурмистрова, а это их самые результативные футболисты, забившие на троих 18 мячей. Особенно трудно было заменить Нобоа, вокруг которого крутится вся игра, хотя в первом круге «Сочи» одолел московский клуб и без него.

Сейчас железнодорожники сразу обозначили свое преимущество, но взломать оборону соперника, одну из самых надежных в премьер-лиге, с наскока не удалось. Тем более что черноморцы начинали обороняться чуть ли не у штрафной площади «Локомотива», стараясь душить его атаки в зародыше. Иногда хозяева просачивались к воротам Сослана Джанаева, однако опасность обходила сочинского голкипера стороной. Первый удар в створ нанесли гости, пускай он и не таил угрозы. А вот когда с близкого расстояния бил их центрфорвард Марко Дуганджич, уже запахло голом.

Тем не менее нападающие москвичей Виталий Лисакович и Франсуа Камано настойчиво искали шансы впереди. В конце первого тайма возможность забить представилась гвинейцу, и он ее не упустил. Рифат Жемалетдинов вывел партнера один на один с Джанаевым, найдя брешь в центре защиты «Сочи», и легионер по-пижонски легко перекинул вратаря. Правда, тут же новичок «Локомотива» Пабло едва не привез гол в собственные ворота, подарив мяч Жуанзиньо, который промахнулся, перебрасывая находившегося в полупозиции Маринато Гильерме.

В дебюте второго тайма снова отличился Камано. Один момент он не реализовал, а на 56-й минуте все сделал блестяще, запутав финтами Ивана Новосельцева и пробив Джанаеву в противоход. Впрочем, полузащитник «Сочи» Артур Юсупов очень быстро вернул матчу интригу, сыграв на подборе после навеса с фланга. Более того, потом инициатива перешла к гостям. Железнодорожники действовали даже слишком пассивно, рискуя лишиться важной победы. В одном из эпизодов их выручил Пабло, накрывший удар Александра Руденко. Вскоре «Локомотив» простил Максим Барсов, махнувший мимо мяча в убойной ситуации. Напряжение на 88-й минуте снял джокер Николича Федор Смолов, который забил второй раз подряд, выйдя на замену. Отметим и Жемалетдинова, отдавшего три голевые передачи.

Выиграв 3:1, «Локомотив» поднялся на четвертое место с 37 очками. Столько же у «Сочи» и «Рубина», который добился успеха в Уфе — 3:0. Очевидно, что борьба за медали обостряется, ведь у располагающегося на третьей строчке ЦСКА 40 баллов, да и до «Спартака», набравшего 41 очко, преследователям недалеко, а к ним нужно отнести еще «Динамо», да и «Краснодар» с «Ростовом» не стоит сбрасывать со счетов.

Александр Ильин