Netflix начал бороться с просмотром контента под чужими паролями

Netflix решил бороться с практикой просмотра фильмов и сериалов в сервисе под чужими паролями, пишет издание The Streamable. По его данным, некоторым людям, которые пытались в последние несколько дней посмотреть контент под чужим паролем, выдавалась надпись: «Заведите сегодня собственный аккаунт в Netflix бесплатно. Если вы не живете с владельцем этого аккаунта, вам нужно завести свой аккаунт, чтобы продолжить просмотр».

Раньше Netflix никак не контролировал использование одного аккаунта вместе с родственниками, партнерами и друзьями. По данным исследовательской компании Magid, 33% пользователей стримингового сервиса делились своим паролем по меньшей мере с одним человеком. В Netflix на запрос The Streamable сообщили, что пока они тестируют такой вариант.

Число подписчиков Netflix в прошлом году преодолело отметку 200 млн человек.

Яна Рождественская